https://crimea.ria.ru/20240302/proslushku-ofitserov-nemetskoy-armii-podtverdilo-minoborony-frg-1135366133.html

Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ

Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ

Прослушку офицеров бундесвера, где они обсуждают атаку на Крымский мост, Минобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD. Комментарий опубликован на портале... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T19:14

2024-03-02T19:14

2024-03-02T19:14

бундестаг

олаф шольц

политика

германия

россия

крымский мост

новости

ракеты taurus

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Прослушку офицеров бундесвера, где они обсуждают атаку на Крымский мост, Минобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD. Комментарий опубликован на портале канала.Расшифровка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Участники разговора – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию заявил, что в стране в связи с публикацией этой записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на эти переговоры, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusГосдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мостСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта

https://crimea.ria.ru/20240301/dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-raketami-taurus---perevod-1135350175.html

германия

россия

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бундестаг, олаф шольц, политика, германия, россия, крымский мост, новости, ракеты taurus