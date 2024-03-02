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Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ
Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ
Прослушку офицеров бундесвера, где они обсуждают атаку на Крымский мост, Минобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD. Комментарий опубликован на портале... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T19:14
2024-03-02T19:14
бундестаг
олаф шольц
политика
германия
россия
крымский мост
новости
ракеты taurus
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Прослушку офицеров бундесвера, где они обсуждают атаку на Крымский мост, Минобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD. Комментарий опубликован на портале канала.Расшифровка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Участники разговора – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию заявил, что в стране в связи с публикацией этой записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на эти переговоры, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.Читайте также на РИА Новости Крым:В бундесвере допустили отправку Киеву ста ракет TaurusГосдума потребует объяснений от ФРГ по планам атаковать Крымский мостСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
https://crimea.ria.ru/20240301/dialog-voennykh-frg-ob-atake-na-krymskiy-most-raketami-taurus---perevod-1135350175.html
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Новости
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бундестаг, олаф шольц, политика, германия, россия, крымский мост, новости, ракеты taurus
Прослушку офицеров немецкой армии подтвердило Минобороны ФРГ

Минобороны ФРГ подтвердило прослушку офицеров бундесвера

19:14 02.03.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Прослушку офицеров бундесвера, где они обсуждают атаку на Крымский мост, Минобороны ФРГ подтвердило немецкому каналу ARD. Комментарий опубликован на портале канала.
"По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в социальных сетях", — приводится на портале цитата представителя Минобороны ФРГ.
Расшифровка разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах поставок киевскому режиму немецких крылатых ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту была опубликована главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргаритой Симоньян. Участники разговора – начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор BBC бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Италию заявил, что в стране в связи с публикацией этой записи ведется "тщательное, интенсивное и быстрое расследование".
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на эти переговоры, отметив, что "немцы снова превратились в заклятых врагов".
По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, руководство Германии обязано дать исчерпывающий ответ о вскрывшихся фактах и попытках втянуть страну в прямой военный конфликт с ядерной державой.
Политолог Андрей Никифоров оценил эти переговоры как свидетельство лицемерной политики НАТО.
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Диалог военных ФРГ об атаке на Крымский мост ракетами Taurus - перевод
 
БундестагОлаф ШольцПолитикаГерманияРоссияКрымский мостНовостиРакеты Taurus
 
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