https://crimea.ria.ru/20240420/obekt-tek-zagorelsya-v-smolenskoy-oblasti-posle-padeniya-oblomkov-bpla-1136708264.html

Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА

Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА

После отражения атаки беспилотников на Смоленскую область из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T06:32

2024-04-20T06:32

2024-04-20T06:41

смоленская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

василий анохин

происшествия

объект тэк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. После отражения атаки беспилотников на Смоленскую область из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Василий Анохин.На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы, уточнил глава регионаЧитайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской областиШесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУВ Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики

смоленская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), пожар, василий анохин, происшествия, объект тэк