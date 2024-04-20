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Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 20.04.2024
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Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА
Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА - РИА Новости Крым, 20.04.2024
Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА
После отражения атаки беспилотников на Смоленскую область из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 20.04.2024
2024-04-20T06:32
2024-04-20T06:41
смоленская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
василий анохин
происшествия
объект тэк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. После отражения атаки беспилотников на Смоленскую область из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Василий Анохин.На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы, уточнил глава регионаЧитайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя погибли в результате атаки БПЛА в Белгородской областиШесть регионов России атакованы беспилотниками ВСУВ Брянской области после атаки дронов горит объект энергетики
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смоленская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), пожар, василий анохин, происшествия, объект тэк
Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков БПЛА

Объект ТЭК загорелся в Смоленской области после падения обломков сбитого беспилотника

06:32 20.04.2024 (обновлено: 06:41 20.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. После отражения атаки беспилотников на Смоленскую область из-за падения обломков возник пожар на объекте топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Сегодня около 2 часов ночи в Кардымовском районе произошла попытка атаки украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты. Однако в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения по пострадавшим уточняются. Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы, уточнил глава региона
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Смоленская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарВасилий АнохинПроисшествияОбъект ТЭК
 
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