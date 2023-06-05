https://crimea.ria.ru/20230605/v-sevastopole-budet-gromko-preduprezhdenie-gubernatora-1129188641.html

В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора

В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора - РИА Новости Крым, 05.06.2023

В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора

В Севастополе пройдут очередные учения расчетов противоподводно диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2023

2023-06-05T11:36

2023-06-05T11:36

2023-06-05T11:46

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе пройдут очередные учения расчетов противоподводно диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что "в городе все спокойно".Тренировки флота проходят в Севастополе и Крыму практически ежедневно. Ранее в субботу тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах, а также в Камышовой бухте.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилены меры безопасностиБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиСтрельба в Севастополе: что происходит у кинотеатра "Моряк"

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма