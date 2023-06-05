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В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора - РИА Новости Крым, 05.06.2023
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В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора
В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора - РИА Новости Крым, 05.06.2023
В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора
В Севастополе пройдут очередные учения расчетов противоподводно диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T11:36
2023-06-05T11:46
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе пройдут очередные учения расчетов противоподводно диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И добавил, что "в городе все спокойно".Тренировки флота проходят в Севастополе и Крыму практически ежедневно. Ранее в субботу тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах, а также в Камышовой бухте.В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе усилены меры безопасностиБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствамиСтрельба в Севастополе: что происходит у кинотеатра "Моряк"
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости крыма
В Севастополе будет громко: предупреждение губернатора

Развожаев предупредил горожан о начале тренировки военных в Севастополе

11:36 05.06.2023 (обновлено: 11:46 05.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе пройдут очередные учения расчетов противоподводно диверсионного обеспечения Черноморского флота РФ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На Северном молу и на Южном ориентировочно до 12 часов флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой", – написал в своем Telegram-канале Развожаев.
И добавил, что "в городе все спокойно".
Тренировки флота проходят в Севастополе и Крыму практически ежедневно. Ранее в субботу тренировочные стрельбы проводились на Северном и Южном молах, а также в Камышовой бухте.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в соцсетях.
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