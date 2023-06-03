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Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 03.06.2023
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Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 03.06.2023
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба, которую могут слышать севастопольцы, связана с тренировкой ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.06.2023
2023-06-03T19:43
2023-06-03T19:43
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
армия и флот
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Стрельба, которую могут слышать севастопольцы, связана с тренировкой ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в субботу аналогичные стрельбы также проводились в районе Северного мола.Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причинаВ Севастополе усилены меры безопасностиБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами
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севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, армия и флот
Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

Развожаев: в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

19:43 03.06.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Стрельба, которую могут слышать севастопольцы, связана с тренировкой ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На Северном молу, на Южном и в Камышовой бухте ориентировочно с 19.30 флот будет проводить очередную тренировку расчетов ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение) с практической стрельбой", - написал Развожаев в Telegram.
Ранее в субботу аналогичные стрельбы также проводились в районе Северного мола.
Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно.
В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.
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