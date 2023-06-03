https://crimea.ria.ru/20230603/strelba-v-sevastopole-flot-treniruetsya-unichtozhat-diversantov-1129170678.html

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 03.06.2023

Стрельба в Севастополе: флот тренируется уничтожать диверсантов

Стрельба, которую могут слышать севастопольцы, связана с тренировкой ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 03.06.2023

2023-06-03T19:43

2023-06-03T19:43

2023-06-03T19:43

севастополь

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

армия и флот

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. Стрельба, которую могут слышать севастопольцы, связана с тренировкой ЧФ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее в субботу аналогичные стрельбы также проводились в районе Северного мола.Тренировки флота проходят в городе практически ежедневно. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах России действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. В обоих регионах регулярно проходят плановые тренировки силовиков, в том числе с учебными стрельбами. Главы регионов в целях сохранения спокойствия граждан заранее предупреждают об этом в своих соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в Камышовой бухте Севастополя – названа причинаВ Севастополе усилены меры безопасностиБдительный севастополец сбил квадрокоптер с камерой подручными средствами

севастополь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, армия и флот