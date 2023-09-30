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ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном - РИА Новости Крым, 30.09.2023
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ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном
ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном - РИА Новости Крым, 30.09.2023
ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном
Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном,... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T10:35
2023-09-30T10:35
херсон
херсонская область
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, уничтожены 12 боевиков, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.По его словам, под Херсоном уничтожен пункт управления БПЛА, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения.На каховском направлении российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с 4 украинскими военнослужащими.В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120- миллиметровых минометных расчета и боекомплект к нему, 6 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения.МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения в течение последней недели на херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.
https://crimea.ria.ru/20230930/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-devyatyu-raketami-uragan-1131758873.html
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РИА Новости Крым
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херсон, херсонская область, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, новости
ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном

Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на острове под Херсоном

10:35 30.09.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Верба"
Военнослужащий с ПЗРК Верба - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, уничтожены 12 боевиков, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, под Херсоном уничтожен пункт управления БПЛА, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения.
На каховском направлении российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с 4 украинскими военнослужащими.
В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120- миллиметровых минометных расчета и боекомплект к нему, 6 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения.
МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения в течение последней недели на херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.
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