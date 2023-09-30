https://crimea.ria.ru/20230930/vs-rf-ostanovili-ukrainskiy-desant-na-ostrove-pod-khersonom-1131760064.html

ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном

ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном - РИА Новости Крым, 30.09.2023

ВС РФ остановили украинский десант на острове под Херсоном

Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном,... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T10:35

2023-09-30T10:35

2023-09-30T10:35

херсон

херсонская область

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Соединения группировки войск "Днепр" пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, уничтожены 12 боевиков, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.По его словам, под Херсоном уничтожен пункт управления БПЛА, 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 получили ранения.На каховском направлении российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с 4 украинскими военнослужащими.В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120- миллиметровых минометных расчета и боекомплект к нему, 6 военнослужащих ВСУ уничтожены, 3 получили ранения.МО РФ накануне сообщило, что российские подразделения в течение последней недели на херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.

https://crimea.ria.ru/20230930/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-devyatyu-raketami-uragan-1131758873.html

херсон

херсонская область

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