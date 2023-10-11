https://crimea.ria.ru/20231011/spetsnaz-britanii-gotovil-ukraintsev-dlya-diversiy-na-rossiyskikh-aes-1131998725.html

Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС

Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС

Сотрудники ФСБ в августе этого года задержали участников украинской ДРГ, подготовленных британским спецназом для совершения диверсий на объектах атомной... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T11:39

2023-10-11T11:39

2023-10-11T11:39

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александр бортников

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в августе этого года задержали участников украинской ДРГ, подготовленных британским спецназом для совершения диверсий на объектах атомной энергетики России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ.Ранее российские силовики пресекли аналогичные акции в отношении Ленинградской и Калининской АЭС, отметил Бортников.В общей сложности, по его словам, в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС.Директор ФСБ отметил, что в результате действий диверсантов был аварийно остановлен 2-й блок Курской АЭС. Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм, подчеркнул директор ФСБ.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что Украина пыталась подорвать ЛЭП вблизи ядерных объектов РФ. По словам главы государства, такими действиями Киев создает явную угрозу ядерной безопасности, "чтобы привлечь внимание к своему положению и создать там дополнительные кризисы".Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской областиНа защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублейАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, россия, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, безопасность, аэс, новости