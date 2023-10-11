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Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС
Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС - РИА Новости Крым, 11.10.2023
Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС
Сотрудники ФСБ в августе этого года задержали участников украинской ДРГ, подготовленных британским спецназом для совершения диверсий на объектах атомной... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T11:39
2023-10-11T11:39
2023-10-11T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в августе этого года задержали участников украинской ДРГ, подготовленных британским спецназом для совершения диверсий на объектах атомной энергетики России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ.Ранее российские силовики пресекли аналогичные акции в отношении Ленинградской и Калининской АЭС, отметил Бортников.В общей сложности, по его словам, в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС.Директор ФСБ отметил, что в результате действий диверсантов был аварийно остановлен 2-й блок Курской АЭС. Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм, подчеркнул директор ФСБ.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что Украина пыталась подорвать ЛЭП вблизи ядерных объектов РФ. По словам главы государства, такими действиями Киев создает явную угрозу ядерной безопасности, "чтобы привлечь внимание к своему положению и создать там дополнительные кризисы".Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала диверсантов с коктейлями Молотова в Ростовской областиНа защиту Смоленской АЭС от дронов выделят почти 350 млн рублейАгент ГУР на допросе рассказал, чем интересуются спецслужбы Киева в Крыму
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великобритания, россия, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, безопасность, аэс, новости
Спецназ Британии готовил украинцев для диверсий на российских АЭС
Бортников: Британия готовила украинских боевиков для диверсий на Смоленской и Курской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ в августе этого года задержали участников украинской ДРГ, подготовленных британским спецназом для совершения диверсий на объектах атомной энергетики России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Баку заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-участниц СНГ.
"В августе этого года Федеральной службой безопасности были задержаны участники украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооруженных сил Великобритании. В задачи группы входило осуществление диверсий в отношении военных объектов, объектов нефтяной, транспортной и критической инфраструктуры, а также атомной энергетики, конкретно Смоленской и Курской АЭС", – цитирует РИА Новости главу ведомства.
Ранее российские силовики пресекли аналогичные акции в отношении Ленинградской и Калининской АЭС, отметил Бортников.
В общей сложности, по его словам, в результате противодиверсионной работы было обезврежено более 20 взрывных устройств, размещенных на опорах линий электропередачи атомных электростанций. Их подрыв преследовал цель нарушить технологический процесс функционирования АЭС.
Директор ФСБ отметил, что в результате действий диверсантов был аварийно остановлен 2-й блок Курской АЭС. Такие действия украинской военной разведки и ее британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм, подчеркнул директор ФСБ.
"Своими действиями британцы переводят террористическую угрозу на более высокий уровень. Это требует от мирового сообщества выработки принципиально новых подходов в сфере борьбы с терроризмом, его идейными вдохновителями, спонсорами и проводниками", – добавил Бортников.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что Украина пыталась подорвать ЛЭП вблизи ядерных объектов РФ.
По словам главы государства, такими действиями Киев создает явную угрозу ядерной безопасности, "чтобы привлечь внимание к своему положению и создать там дополнительные кризисы".
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