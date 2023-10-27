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Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора" - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"
Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора" - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"
Законопроект, который позволяет выделять помощь Израилю и при этом не спонсировать Украину, представила группа американских сенаторов-республиканцев. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T07:01
2023-10-27T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, который позволяет выделять помощь Израилю и при этом не спонсировать Украину, представила группа американских сенаторов-республиканцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.Отмечается, что этот законопроект появился на фоне роста недовольства увеличением финансирования Киева. Разделение финансирования, за которое выступают сенаторы-республиканцы, позволит избежать блокирования выделения денег Израилю в палате представителей, где, по информации американской деловой газеты, уже более половины республиканцев выступают против направления денег Киеву.Согласно же бюджетному запросу президента Джо Байдена, Украине предлагается выделить 61,4 миллиарда долларов, из которых 46,1 миллиарда — оборонные расходы, 11,8 миллиарда — прямая бюджетная поддержка. На помощь Израилю планируют направить 14,3 миллиарда долларов.Ранее в американском издании Politico была размещена информация о том, что экстренный запрос президента США Джо Байдена о выделении денежной военной помощи Украине и Израилю рискует быть заблокированным Сенатом США из-за существенных разногласий внутри Республиканской партии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАПутин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран Источник иссякает: политолог рассказал о тревожном звонке для Киева
https://crimea.ria.ru/20231026/novyy-paket-amerikanskoy-voennoy-pomoschi-dlya-ukrainy-chto-v-nego-voydet-1132344434.html
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сша, израиль, украина, в мире, политика, экономика, новости
Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"

Республиканцы США предлагают помогать Израилю вместо Украины

07:01 27.10.2023 (обновлено: 08:40 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, который позволяет выделять помощь Израилю и при этом не спонсировать Украину, представила группа американских сенаторов-республиканцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Мои коллеги и я твердо верим, что любая помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки десятков миллиардов долларов Украине", — цитирует РИА Новости сенатора от Канзаса Роджера Маршалла.

Отмечается, что этот законопроект появился на фоне роста недовольства увеличением финансирования Киева. Разделение финансирования, за которое выступают сенаторы-республиканцы, позволит избежать блокирования выделения денег Израилю в палате представителей, где, по информации американской деловой газеты, уже более половины республиканцев выступают против направления денег Киеву.
Согласно же бюджетному запросу президента Джо Байдена, Украине предлагается выделить 61,4 миллиарда долларов, из которых 46,1 миллиарда — оборонные расходы, 11,8 миллиарда — прямая бюджетная поддержка. На помощь Израилю планируют направить 14,3 миллиарда долларов.
Ранее в американском издании Politico была размещена информация о том, что экстренный запрос президента США Джо Байдена о выделении денежной военной помощи Украине и Израилю рискует быть заблокированным Сенатом США из-за существенных разногласий внутри Республиканской партии.
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