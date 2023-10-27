https://crimea.ria.ru/20231027/novyy-zakonoproekt-ssha-ukraina-mozhet-ostatsya-bez-sponsora-1132344106.html

Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"

Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора" - РИА Новости Крым, 27.10.2023

Новый законопроект США: Украина может остаться без "спонсора"

Законопроект, который позволяет выделять помощь Израилю и при этом не спонсировать Украину, представила группа американских сенаторов-республиканцев. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T07:01

2023-10-27T07:01

2023-10-27T08:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, который позволяет выделять помощь Израилю и при этом не спонсировать Украину, представила группа американских сенаторов-республиканцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.Отмечается, что этот законопроект появился на фоне роста недовольства увеличением финансирования Киева. Разделение финансирования, за которое выступают сенаторы-республиканцы, позволит избежать блокирования выделения денег Израилю в палате представителей, где, по информации американской деловой газеты, уже более половины республиканцев выступают против направления денег Киеву.Согласно же бюджетному запросу президента Джо Байдена, Украине предлагается выделить 61,4 миллиарда долларов, из которых 46,1 миллиарда — оборонные расходы, 11,8 миллиарда — прямая бюджетная поддержка. На помощь Израилю планируют направить 14,3 миллиарда долларов.Ранее в американском издании Politico была размещена информация о том, что экстренный запрос президента США Джо Байдена о выделении денежной военной помощи Украине и Израилю рискует быть заблокированным Сенатом США из-за существенных разногласий внутри Республиканской партии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАПутин: в конфликт на Ближнем Востоке хотят втянуть как можно больше стран Источник иссякает: политолог рассказал о тревожном звонке для Киева

https://crimea.ria.ru/20231026/novyy-paket-amerikanskoy-voennoy-pomoschi-dlya-ukrainy-chto-v-nego-voydet-1132344434.html

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сша, израиль, украина, в мире, политика, экономика, новости