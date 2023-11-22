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Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона
Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона
Цель недавних визитов на Украину шефа Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса и министра финансов США Джанет Йеллен – поумерить аппетиты киевского РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T15:34
2023-11-22T15:34
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Цель недавних визитов на Украину шефа Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса и министра финансов США Джанет Йеллен – поумерить аппетиты киевского режима и потребовать отчета о расходовании уже потраченных средств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также отметила, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, который недавно ездил в Вашингтон, вернулся оттуда "с пустыми руками". Его попытки достучаться до конгрессменов и убедить их в необходимости дальнейшего дотирования киевского режима и армии не увенчались успехомПо ее мнению, в складывающихся обстоятельствах США пытаются переложить затраты на содержание режима Зеленского на своих европейских сателлитов. Этим объясняется намерение Берлина удвоить в будущем году немецкую помощь Украине с 4 до 8 млрд евро.Захарова подчеркнула, что такими действиями правительства европейских стран "загоняют себя в ловушку, все больше втягиваются в конфликт, способствуют его эскалации и росту числа жертв среди мирного населения, а тикже к разрушению собственных экономик и обществ".Ранее Зеленский заявил, что Германия отправляет Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. В пакет вошло усиление ПВО и артиллерийские боеприпасы.Ранее президент США Джо Байден подписал принятый Палатой представителей и Сенатом план финансирования работы правительства, в котором не учтено выделение дополнительных средств Украине и Израилю.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что данная ситуация свидетельствует о приближении конца поддержки киевского режима со стороны США. По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие.Президент Украины в одном из интервью заявил, что ВСУ будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатный полигон: зачем ФРГ посылает ракеты КиевуЗеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейЗеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибра
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мария захарова, новости, политика, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), цру, пентагон, ллойд остин, уильям бернс, сша, украина
Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона

Визиты чиновников США на Украину призваны поумерить аппетиты Зеленского – Захарова

15:34 22.11.2023
 
© AP Photo Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo Susan Walsh
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Цель недавних визитов на Украину шефа Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса и министра финансов США Джанет Йеллен – поумерить аппетиты киевского режима и потребовать отчета о расходовании уже потраченных средств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Судя по всему, эти визитеры из-за океана приехали поумерить аппетиты Зеленского и заодно потребовать от него отчета о расходовании огромных средств, выделенных Западом на обеспечение так называемого "летнего контрнаступления", в гарантированном успехе которого киевский режим убеждал своих хозяев", – сказала дипломат на брифинге в среду.

Захарова также отметила, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, который недавно ездил в Вашингтон, вернулся оттуда "с пустыми руками". Его попытки достучаться до конгрессменов и убедить их в необходимости дальнейшего дотирования киевского режима и армии не увенчались успехом

"По всей видимости, сказывается углубление разногласий в американских правящих кругах по вопросу военной и финансовой помощи Киеву. Да и США есть, на что сейчас потратить еще из насущного", – пояснила представитель МИД РФ.

По ее мнению, в складывающихся обстоятельствах США пытаются переложить затраты на содержание режима Зеленского на своих европейских сателлитов. Этим объясняется намерение Берлина удвоить в будущем году немецкую помощь Украине с 4 до 8 млрд евро.
Захарова подчеркнула, что такими действиями правительства европейских стран "загоняют себя в ловушку, все больше втягиваются в конфликт, способствуют его эскалации и росту числа жертв среди мирного населения, а тикже к разрушению собственных экономик и обществ".
Ранее Зеленский заявил, что Германия отправляет Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. В пакет вошло усиление ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Ранее президент США Джо Байден подписал принятый Палатой представителей и Сенатом план финансирования работы правительства, в котором не учтено выделение дополнительных средств Украине и Израилю.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что данная ситуация свидетельствует о приближении конца поддержки киевского режима со стороны США. По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие.
Президент Украины в одном из интервью заявил, что ВСУ будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму.
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Мария ЗахароваНовостиПолитикаВ миреМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЦРУПентагонЛлойд ОстинУильям БернсСШАУкраина
 
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