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Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона

Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Захарова назвала цель визитов на Украину шефов ЦРУ и Пентагона

Цель недавних визитов на Украину шефа Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса и министра финансов США Джанет Йеллен – поумерить аппетиты киевского РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T15:34

2023-11-22T15:34

2023-11-22T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Цель недавних визитов на Украину шефа Пентагона Ллойда Остина, директора ЦРУ Уильяма Бернса и министра финансов США Джанет Йеллен – поумерить аппетиты киевского режима и потребовать отчета о расходовании уже потраченных средств. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также отметила, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, который недавно ездил в Вашингтон, вернулся оттуда "с пустыми руками". Его попытки достучаться до конгрессменов и убедить их в необходимости дальнейшего дотирования киевского режима и армии не увенчались успехомПо ее мнению, в складывающихся обстоятельствах США пытаются переложить затраты на содержание режима Зеленского на своих европейских сателлитов. Этим объясняется намерение Берлина удвоить в будущем году немецкую помощь Украине с 4 до 8 млрд евро.Захарова подчеркнула, что такими действиями правительства европейских стран "загоняют себя в ловушку, все больше втягиваются в конфликт, способствуют его эскалации и росту числа жертв среди мирного населения, а тикже к разрушению собственных экономик и обществ".Ранее Зеленский заявил, что Германия отправляет Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд евро. В пакет вошло усиление ПВО и артиллерийские боеприпасы.Ранее президент США Джо Байден подписал принятый Палатой представителей и Сенатом план финансирования работы правительства, в котором не учтено выделение дополнительных средств Украине и Израилю.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что данная ситуация свидетельствует о приближении конца поддержки киевского режима со стороны США. По его мнению, для президента Украины Владимира Зеленского пришло время отправляться в небытие.Президент Украины в одном из интервью заявил, что ВСУ будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатный полигон: зачем ФРГ посылает ракеты КиевуЗеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейЗеленский пожаловался на дефицит снарядов "натовского" калибра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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