https://crimea.ria.ru/20231122/besplatnyy-poligon-zachem-frg-posylaet-rakety-kievu-1132973068.html

Бесплатный полигон: зачем ФРГ посылает ракеты Киеву

Бесплатный полигон: зачем ФРГ посылает ракеты Киеву - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Бесплатный полигон: зачем ФРГ посылает ракеты Киеву

Новый пакет немецкой военной помощи ничем не поможет Киеву, обещанные ракеты IRIS-T даже не приняты на вооружение самого бундестага, при этом ФРГ на фоне... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T13:37

2023-11-22T13:37

2023-11-22T13:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый пакет немецкой военной помощи ничем не поможет Киеву, обещанные ракеты IRIS-T даже не приняты на вооружение самого бундестага, при этом ФРГ на фоне собственных экономических трудностей получает бесплатный полигон для испытания этих экспериментальных систем. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия отправляет киевскому режиму новый пакет оборонной поддержки на общую сумму 1,3 млрд евро. Среди прочего, по словам Зеленского, пакет предусматривает производство новых систем IRIS-T и ракеты для ПВО. Новый пакет помощи выделяется на фоне решения Минфина ФРГ о заморозке лимита на бюджетные обязательства текущего года из-за трудного экономического положения самой Германии. Киеву ничто не поможет"Новый пакет помощи ничего не меняет для Киевского режима. В прошлом году Украина получала ежемесячную военную помощь в объемах 1-1,5 млрд долларов только из США. И вот этот остаточный прилив из Германии ничего не дает - слишком незначительная сумма для каких-то долгосрочных периодов", - констатирует Хроленко.Как поясняет эксперт, системы IRIS-T - это ракеты малой и средней дальности класса "воздух-воздух" и "земля-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения. Какой-то принципиально новой угрозы для армии РФ они не представляют.Полигон для испытанийПо мнению Хроленко, Украина станет полигоном испытаний для IRIS-T. Это объясняет новый пакет на фоне экономических трудностей самой ФРГ, в условиях которых немецким минфином принято решение о заморозке расходов госбюджета."Если нельзя, но очень хочется, то можно. Пентагон выходит из положения, используя некие неучтенные остатки, резервы. В Германии тоже могут пойти таким же путем. Кроме того, могут заключить некий договор с производителем об испытаниях этих ракет на украинском театре военных действий, таким образом, взаимовыгодно предприятие предоставит несколько таких ракет, и получит информацию об их боевом применении, о возможностях в реальном противодействии", - считает Хроленко.В целом же, поставки помощи Украине происходят скорее по геополитической инерции, убежден эксперт. Неизбежность поражения ВСУ очевидна."Маховик еще работает, какие-то остатки выгребаются по инерции. Хотя все это тоже очень неоднородно: если у США и Германии еще что-то есть, то, например, Франция выдохлась. В целом же все уже поняли, что игра проиграна. И уже не звучат дурацкие громкие заявления, что Россия должна быть повержена на поле боя", - констатирует он.Читайте также на РИА Новости Крым:Слабая Германия превратилась в колонию США – экспертГермания за неделю отправила Киеву 500 пистолетов и пять тысяч снарядовУ Украины нет перспектив победить Россию – Боррель

https://crimea.ria.ru/20231018/rakety-atacms-na-ukraine-chto-eto-takoe-i-chem-oni-opasny-1132168478.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, украина, поставки западного оружия украине, новости, мнения, александр хроленко, оружие