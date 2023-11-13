https://crimea.ria.ru/20231113/slabaya-germaniya-prevratilas-v-koloniyu-ssha--ekspert-1132759197.html
Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт
Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт
Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление об увеличении военной помощи... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T17:21
2023-11-13T17:21
2023-11-13T17:24
игорь шатров
радио "спутник в крыму"
мнения
германия
политика
сша
украина
поставки западного оружия украине
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132759385_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b21242069f5d766fbb603fb5138a4375.jpg
Политолог Игорь Шатров: Беззубая политика Германии по сути делает ее колонией США - политолог Шатров
Политолог Игорь Шатров: Беззубая политика Германии по сути делает ее колонией США - политолог Шатров
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление об увеличении военной помощи Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Министерство обороны Германии ранее подтвердило планы удвоить помощь Украине в 2024 году. По словам главы ведомства Бориса Писториуса, вместо 4 млрд потратить на нужды киевского режима теперь намерены 8 млрд. В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о готовности продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Игоря Шатрова, одно другому не противоречит – все свидетельствует о слабости Германии.Что касается помощи Киеву, то это вынужденные заявления и решения, на которые Берлин идет по приказу США, считает эксперт."С первых дней израильско-палестинского конфликта многие говорили о том, что Соединенные Штаты увеличат поставки в Израиль и не смогут помогать Украине так, как это было в последнее время. Что и происходит. По поводу поставок Украине дискуссии в американском конгрессе продолжаются, пока их судьба непонятна. И, мне кажется, те, кто курируют в Штатах отношения с Германией, просто приказали сейчас действовать именно так – подставить плечо США", – сказал Шатров.Безусловно, это делается для информационного эффекта: чтобы создать иллюзию "никто не бросил Украину". Но причина, почему на это соглашается Берлин, – его полная подотчетность Вашингтону при нынешнем канцлере, уверен политолог.Он добавил, что Меркель была последним канцлером, который как-то пытался сопротивляться этому. Но теперь борьба окончена, войска США – на территории Германии, и Берлин забыл о своих нуждах. Потому сегодня "кто ни попадя пытается представить себя великой европейской державой, тогда как Германия даже не пытается об этом говорить", заметил Шатров.Влияние США отчетливо наблюдается и в том, что на фоне совершенно беззубой политики Германии ее антироссийская риторика агрессивна и сильна, отмечает он. Учитывая, что для Европы конфликт на Украине губителен, заявления Шольца о том, что он готов к диалогу с Путиным, можно считать попыткой поднять авторитет Германии в ЕС, считает эксперт."Шольц и сам понимает, что авторитет Германии низок. И если не Германия будет говорить с Россией – будет говорить Франция. Эммануэль Макрон постоянно пытается это делать, он мечтает сделать Францию главным дипломатом Европы, и при слабом канцлере Германии у нее есть шанс в интересах Европы что-то сделать. А прекращение конфликта на Украине, конечно, в интересах Европы", – уверен Шатров.Он отметил, что Россия безусловно пойдет на диалог с Германией, в том числе по вопросу Украины, если такая инициатива будет исходить от Берлина. Но аналогичным образом РФ поступит и с Францией, и с любой другой страной, готовой говорит и решать проблемы сообща."Мы же вообще не закрываем двери для диалога. Сегодня повторилась ситуация прошлого века, когда опустился железный занавес. Но его опустил тогда не Советский Союз, а Европа", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем немцам во Львове центр по изучению советской истории Слив Украины ставят на потоки: что там у соседей?У Украины нет перспектив победить Россию – Боррель
https://crimea.ria.ru/20230829/vlasti-germanii-royut-mogilu-sobstvennoy-natsii--zakharova-1131020115.html
германия
сша
украина
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132759385_77:0:970:670_1920x0_80_0_0_c892efa543f3cdbd228756c6ce69d650.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь шатров, мнения, германия, политика, сша, украина, поставки западного оружия украине, в мире, россия
Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт
Беззубая политика Германии по сути делает ее колонией США - политолог Шатров
17:21 13.11.2023 (обновлено: 17:24 13.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым.
Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление об увеличении военной помощи Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Министерство обороны Германии ранее подтвердило планы удвоить помощь Украине в 2024 году. По словам главы ведомства Бориса Писториуса, вместо 4 млрд потратить на нужды киевского режима теперь намерены 8 млрд. В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о готовности продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Игоря Шатрова, одно другому не противоречит – все свидетельствует о слабости Германии.
Что касается помощи Киеву, то это вынужденные заявления и решения, на которые Берлин идет по приказу США, считает эксперт.
"С первых дней израильско-палестинского конфликта многие говорили о том, что Соединенные Штаты увеличат поставки в Израиль и не смогут помогать Украине так, как это было в последнее время. Что и происходит. По поводу поставок Украине дискуссии в американском конгрессе продолжаются, пока их судьба непонятна. И, мне кажется, те, кто курируют в Штатах отношения с Германией, просто приказали сейчас действовать именно так – подставить плечо США", – сказал Шатров.
Безусловно, это делается для информационного эффекта: чтобы создать иллюзию "никто не бросил Украину". Но причина, почему на это соглашается Берлин, – его полная подотчетность Вашингтону при нынешнем канцлере, уверен политолог.
"Мы видим, что Германия совершает действия не в интересах национальной обороны, экономики, а полностью подчиняется приказам из-за океана. Это уже совсем другая Германия. К сожалению, все сбылось, что говорили по поводу смены Ангелы Меркель на Олафа Шольца. Мы видим совершенно беззубую политику. Мы видим колонию Соединенных Штатов", – заявил политолог.
Он добавил, что Меркель была последним канцлером, который как-то пытался сопротивляться этому. Но теперь борьба окончена, войска США – на территории Германии, и Берлин забыл о своих нуждах. Потому сегодня "кто ни попадя пытается представить себя великой европейской державой, тогда как Германия даже не пытается об этом говорить", заметил Шатров.
Влияние США отчетливо наблюдается и в том, что на фоне совершенно беззубой политики Германии ее антироссийская риторика агрессивна и сильна, отмечает он. Учитывая, что для Европы конфликт на Украине губителен, заявления Шольца о том, что он готов к диалогу с Путиным, можно считать попыткой поднять авторитет Германии в ЕС, считает эксперт.
"Шольц и сам понимает, что авторитет Германии низок. И если не Германия будет говорить с Россией – будет говорить Франция. Эммануэль Макрон постоянно пытается это делать, он мечтает сделать Францию главным дипломатом Европы, и при слабом канцлере Германии у нее есть шанс в интересах Европы что-то сделать. А прекращение конфликта на Украине, конечно, в интересах Европы", – уверен Шатров.
Он отметил, что Россия безусловно пойдет на диалог с Германией, в том числе по вопросу Украины, если такая инициатива будет исходить от Берлина. Но аналогичным образом РФ поступит и с Францией, и с любой другой страной, готовой говорит и решать проблемы сообща.
"Мы же вообще не закрываем двери для диалога. Сегодня повторилась ситуация прошлого века, когда опустился железный занавес. Но его опустил тогда не Советский Союз, а Европа", – заключил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым: