https://crimea.ria.ru/20231113/slabaya-germaniya-prevratilas-v-koloniyu-ssha--ekspert-1132759197.html

Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт

Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Слабая Германия превратилась в колонию США – эксперт

Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление об увеличении военной помощи... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T17:21

2023-11-13T17:21

2023-11-13T17:24

игорь шатров

радио "спутник в крыму"

мнения

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россия

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Политолог Игорь Шатров: Беззубая политика Германии по сути делает ее колонией США - политолог Шатров Политолог Игорь Шатров: Беззубая политика Германии по сути делает ее колонией США - политолог Шатров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Германия с нынешним канцлером слаба и, по сути, является колонией США. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее заявление об увеличении военной помощи Украине. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Министерство обороны Германии ранее подтвердило планы удвоить помощь Украине в 2024 году. По словам главы ведомства Бориса Писториуса, вместо 4 млрд потратить на нужды киевского режима теперь намерены 8 млрд. В то же время немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о готовности продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Игоря Шатрова, одно другому не противоречит – все свидетельствует о слабости Германии.Что касается помощи Киеву, то это вынужденные заявления и решения, на которые Берлин идет по приказу США, считает эксперт."С первых дней израильско-палестинского конфликта многие говорили о том, что Соединенные Штаты увеличат поставки в Израиль и не смогут помогать Украине так, как это было в последнее время. Что и происходит. По поводу поставок Украине дискуссии в американском конгрессе продолжаются, пока их судьба непонятна. И, мне кажется, те, кто курируют в Штатах отношения с Германией, просто приказали сейчас действовать именно так – подставить плечо США", – сказал Шатров.Безусловно, это делается для информационного эффекта: чтобы создать иллюзию "никто не бросил Украину". Но причина, почему на это соглашается Берлин, – его полная подотчетность Вашингтону при нынешнем канцлере, уверен политолог.Он добавил, что Меркель была последним канцлером, который как-то пытался сопротивляться этому. Но теперь борьба окончена, войска США – на территории Германии, и Берлин забыл о своих нуждах. Потому сегодня "кто ни попадя пытается представить себя великой европейской державой, тогда как Германия даже не пытается об этом говорить", заметил Шатров.Влияние США отчетливо наблюдается и в том, что на фоне совершенно беззубой политики Германии ее антироссийская риторика агрессивна и сильна, отмечает он. Учитывая, что для Европы конфликт на Украине губителен, заявления Шольца о том, что он готов к диалогу с Путиным, можно считать попыткой поднять авторитет Германии в ЕС, считает эксперт."Шольц и сам понимает, что авторитет Германии низок. И если не Германия будет говорить с Россией – будет говорить Франция. Эммануэль Макрон постоянно пытается это делать, он мечтает сделать Францию главным дипломатом Европы, и при слабом канцлере Германии у нее есть шанс в интересах Европы что-то сделать. А прекращение конфликта на Украине, конечно, в интересах Европы", – уверен Шатров.Он отметил, что Россия безусловно пойдет на диалог с Германией, в том числе по вопросу Украины, если такая инициатива будет исходить от Берлина. Но аналогичным образом РФ поступит и с Францией, и с любой другой страной, готовой говорит и решать проблемы сообща."Мы же вообще не закрываем двери для диалога. Сегодня повторилась ситуация прошлого века, когда опустился железный занавес. Но его опустил тогда не Советский Союз, а Европа", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем немцам во Львове центр по изучению советской истории Слив Украины ставят на потоки: что там у соседей?У Украины нет перспектив победить Россию – Боррель

https://crimea.ria.ru/20230829/vlasti-germanii-royut-mogilu-sobstvennoy-natsii--zakharova-1131020115.html

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игорь шатров, мнения, германия, политика, сша, украина, поставки западного оружия украине, в мире, россия