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Переформатировать прошлое: зачем ФРГ во Львове центр по изучению истории
Переформатировать прошлое: зачем ФРГ во Львове центр по изучению истории - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Переформатировать прошлое: зачем ФРГ во Львове центр по изучению истории
Германия заинтересована в том, чтобы получить политическое влияние на Украине, именно поэтому ей необходимо создание огромной базы по переформатированию... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T14:18
2023-11-10T14:18
2023-11-10T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Германия заинтересована в том, чтобы получить политическое влияние на Украине, именно поэтому ей необходимо создание огромной базы по переформатированию истории, в том числе истории Второй мировой войны, истории германо-украинских связей. Немецкой стороне необходимо уверить украинцев, что в них видят равных граждан, а не людей второго сорта, как это было в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский.Ранее украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что Германия выделила деньги на открытие во Львове центра исследования немецко-украинской и европейской истории, где будут изучать период нацистской Германии и Советского Союза при Сталине.По его словам, раньше такая деятельность называлась советологией. Сегодня ее вполне можно назвать, наверное, и антироссийской.При этом историк отмечает, что на западе не заинтересованы в работе с Институтом национальной памяти Украины, потому что "там беспредел", потому что он "не поддается контролю" и не имеет должного авторитета.По словам историка, центр исследования немецко-украинской и европейской истории "будет работать по полной программе, с международными конференциями, публикациями" и заниматься переформатированием истории "в более резком моменте, чем Центр восточно-европейских и международных исследований (ZOiS)*, но в более "мягком и приличном варианте", чем Институт национальной памяти Украины.По мнению директора Института всеобщей истории РАН Михаила Липкина, спасти всемирную историю от переписывания и фальсификации фактов может общение между экспертами в разных странах: исследователями, авторами учебников, историками, преподавателями.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главная цель коллективного Запада – безграничная власть, ради которой он тратит колоссальные средства, в том числе на поощрение смут и переворотов в странах по всему миру. Цель на Украине – оторвать исторические территории России, отметил российский лидер.* Признан нежелательным в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Колумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочинялиМенять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнениеБесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников
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Ирина Мезенцева
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константин залесский, история, великая отечественная война, украина, германия
Переформатировать прошлое: зачем ФРГ во Львове центр по изучению истории
Германия создает во Львове центр немецко-украинской истории для политического влияния
14:18 10.11.2023 (обновлено: 14:19 10.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Германия заинтересована в том, чтобы получить политическое влияние на Украине, именно поэтому ей необходимо создание огромной базы по переформатированию истории, в том числе истории Второй мировой войны, истории германо-украинских связей. Немецкой стороне необходимо уверить украинцев, что в них видят равных граждан, а не людей второго сорта, как это было в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский.
Ранее украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что Германия выделила деньги на открытие во Львове центра исследования немецко-украинской и европейской истории, где будут изучать период нацистской Германии и Советского Союза при Сталине.
"Это абсолютно закономерный процесс, который начался в Западной Германии довольно давно. После 1991-го года власти ФРГ достаточно активно свернули свою антироссийскую пропаганду и сократили штат советологов, поскольку СССР рухнул. А лет 15 назад они вдруг поняли, что все это нужно возвращать на круги своя. И они создали Центр восточно-европейских и международных исследований (ZOiS)* (признан нежелательным в России – ред.), в который "вкачали" достаточно приличные деньги, стали раздавать гранты. Это совершенно подрывная организация, чего никто не скрывает. Но этот институт работает в рамках ФРГ, где много ограничений и контроля, в том числе, и финансового. А это значит, что необходимо выносить его филиалы на восток. Куда еще как не во Львов?" – считает историк Константин Залесский.
По его словам, раньше такая деятельность называлась советологией. Сегодня ее вполне можно назвать, наверное, и антироссийской.
"В этих институтах занимаются новыми трактовками истории, иначе говоря, фальсификацией истории. Но нельзя сделать новые трактовки истории широкомасштабно силами отдельных ангажированных историков и публицистов. Это должна быть скоординированная политика. Соответственно, нужно создание огромной базы по переформатированию истории Второй Мировой, Великой Отечественной войны, истории германо-украинских связей. Без переформатирования германо-украинских отношений невозможен контроль Германией Украины, потому что в Германии всю жизнь Украину считали государством второго сорта. Теперь надо создать впечатление, что они равные", – убежден Залесский.
При этом историк отмечает, что на западе не заинтересованы в работе с Институтом национальной памяти Украины, потому что "там беспредел", потому что он "не поддается контролю" и не имеет должного авторитета.
"Кроме того, там (в ФРГ – ред.) заинтересованы в переформатировании истории, чтобы показать, что Россия, Советский Союз – это изначально агрессивная страна. Переформатирование идет для того, чтобы объяснить их сегодняшнюю политику", – продолжает эксперт.
По словам историка, центр исследования немецко-украинской и европейской истории "будет работать по полной программе, с международными конференциями, публикациями" и заниматься переформатированием истории "в более резком моменте, чем Центр восточно-европейских и международных исследований (ZOiS)*, но в более "мягком и приличном варианте", чем Институт национальной памяти Украины.
По мнению директора Института всеобщей истории РАН Михаила Липкина, спасти всемирную историю
от переписывания и фальсификации фактов может общение между экспертами в разных странах: исследователями, авторами учебников, историками, преподавателями.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что главная цель коллективного Запада – безграничная власть, ради которой он тратит колоссальные средства, в том числе на поощрение смут и переворотов в странах по всему миру. Цель на Украине – оторвать исторические территории России, отметил российский лидер.
* Признан нежелательным в России.
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