https://crimea.ria.ru/20231110/pereformatirovat-proshloe-zachem-frg-vo-lvove-tsentr-po-izucheniyu-istorii-1132710123.html

Переформатировать прошлое: зачем ФРГ во Львове центр по изучению истории

Переформатировать прошлое: зачем ФРГ во Львове центр по изучению истории - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Переформатировать прошлое: зачем ФРГ во Львове центр по изучению истории

Германия заинтересована в том, чтобы получить политическое влияние на Украине, именно поэтому ей необходимо создание огромной базы по переформатированию... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T14:18

2023-11-10T14:18

2023-11-10T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Германия заинтересована в том, чтобы получить политическое влияние на Украине, именно поэтому ей необходимо создание огромной базы по переформатированию истории, в том числе истории Второй мировой войны, истории германо-украинских связей. Немецкой стороне необходимо уверить украинцев, что в них видят равных граждан, а не людей второго сорта, как это было в годы Великой Отечественной войны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал вице-президент Ассоциации историков Второй Мировой войны Константин Залесский.Ранее украинский министр образования Оксен Лисовой заявил, что Германия выделила деньги на открытие во Львове центра исследования немецко-украинской и европейской истории, где будут изучать период нацистской Германии и Советского Союза при Сталине.По его словам, раньше такая деятельность называлась советологией. Сегодня ее вполне можно назвать, наверное, и антироссийской.При этом историк отмечает, что на западе не заинтересованы в работе с Институтом национальной памяти Украины, потому что "там беспредел", потому что он "не поддается контролю" и не имеет должного авторитета.По словам историка, центр исследования немецко-украинской и европейской истории "будет работать по полной программе, с международными конференциями, публикациями" и заниматься переформатированием истории "в более резком моменте, чем Центр восточно-европейских и международных исследований (ZOiS)*, но в более "мягком и приличном варианте", чем Институт национальной памяти Украины.По мнению директора Института всеобщей истории РАН Михаила Липкина, спасти всемирную историю от переписывания и фальсификации фактов может общение между экспертами в разных странах: исследователями, авторами учебников, историками, преподавателями.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главная цель коллективного Запада – безграничная власть, ради которой он тратит колоссальные средства, в том числе на поощрение смут и переворотов в странах по всему миру. Цель на Украине – оторвать исторические территории России, отметил российский лидер.* Признан нежелательным в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Колумб из Коломыи и Христос из Галичины: как украинцы историю сочинялиМенять учебники истории нужно не только на Украине, а и в России – мнениеБесстыжие лжецы: Аксенов о попытках обесценить подвиг блокадников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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константин залесский, история, великая отечественная война, украина, германия