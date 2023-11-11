У Украины нет перспектив победить Россию – Боррель
Украина в ближайшем будущем не сможет одержать победу над Россией – Боррель
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что у Украины нет шансов победить Россию "в ближайшем будущем". Он назвал это одной из множества проблем, с которыми в данный момент столкнулась Европа.
"У нас много проблем. Европа столкнулась с двойным испытанием. Во-первых, Украина, где перспективы победы над Россией не ожидаются в ближайшем будущем", - заявил он, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов.
По его словам, не меньшим вызовом для Европы стала и ситуация на Ближнем Востоке, которая, по его словам, стала результатом "политического и морального провала международного сообщества".
В начале октября Боррель признал, что Европейский Союз не в состоянии компенсировать Украине ту помощь, которую она получала от США до подписания закона о временном финансировании. А в ноябре он назвал ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта результатом политического и морального провала коллективного Запада.
В ответ президент Владимир Путин похвалил западных политиков, в том числе и Борреля, за их призыв решать конфликт на Украине путем переговоров с Россией, а не ударов по ней на поле боя. Российский лидер отметил, что это "правильная трансформация", но этого мало.
В ноябре замгенсека альянса Мирча Доанэ заявил, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.
При этом помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. По ее словам, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.
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