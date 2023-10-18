https://crimea.ria.ru/20231018/putin-pokhvalil-zapadnykh-politikov-za-otkaz-ot-popytok-pobedit-rf-v-boyu-1132171103.html

Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою

Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою

Путин похвалил западных политиков, призывающих решать конфликт на Украине путем переговоров с Россией, а не ударов по ней на поле боя, отметив, что это... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T13:38

2023-10-18T13:38

2023-10-18T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Путин похвалил западных политиков, призывающих решать конфликт на Украине путем переговоров с Россией, а не ударов по ней на поле боя, отметив, что это "правильная трансформация", но этого мало.Однако, по словам Путина, этого мало для решения вопроса."Но этого недостаточно – нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", – заявил президент.Он также назвал смешными высказывания властей США о том, что война на Украине уже проиграна Россией.Ранее политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева высказала мнение о том, что в украинском обществе сохраняется раскол, что подтверждается данными соцопроса, согласно которому тем, число украинцев, согласных отказаться от некоторых территорий бывшей страны ради достижения мира. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа Путин: отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана

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владимир путин (политик), россия, политика, в мире, новости