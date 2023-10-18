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Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою
Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою
Путин похвалил западных политиков, призывающих решать конфликт на Украине путем переговоров с Россией, а не ударов по ней на поле боя, отметив, что это... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T13:38
2023-10-18T13:52
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Путин похвалил западных политиков, призывающих решать конфликт на Украине путем переговоров с Россией, а не ударов по ней на поле боя, отметив, что это "правильная трансформация", но этого мало.Однако, по словам Путина, этого мало для решения вопроса."Но этого недостаточно – нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", – заявил президент.Он также назвал смешными высказывания властей США о том, что война на Украине уже проиграна Россией.Ранее политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева высказала мнение о том, что в украинском обществе сохраняется раскол, что подтверждается данными соцопроса, согласно которому тем, число украинцев, согласных отказаться от некоторых территорий бывшей страны ради достижения мира. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: удар по госпиталю в Газе – гуманитарная катастрофа Путин: отношения России и Китая крепнут под влиянием внешних общих угроз О чем Путин говорил с президентами Палестины, Ирана, Сирии и Ливана
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владимир путин (политик), россия, политика, в мире, новости
Путин похвалил западных политиков за отказ от попыток победить РФ в бою

Путин: риторика Запада о мирных переговорах с РФ по Украине – правильная трансформация

13:38 18.10.2023 (обновлено: 13:52 18.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Путин похвалил западных политиков, призывающих решать конфликт на Украине путем переговоров с Россией, а не ударов по ней на поле боя, отметив, что это "правильная трансформация", но этого мало.
"Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики и совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, сейчас заговорили другим голосом… и о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация. Вот господин Боррель об этом говорит уже. За это похвалю", – сказал Путин, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции по тогам своего визита в Китай.
Однако, по словам Путина, этого мало для решения вопроса.
"Но этого недостаточно – нужно делать конкретные шаги, если действительно есть желание договариваться", – заявил президент.
Он также назвал смешными высказывания властей США о том, что война на Украине уже проиграна Россией.
"Если война проиграна Россией, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут ATACMS, все другое вооружение, садятся за блины и приезжают к нам на чаепитие", – сказал Путин.
Ранее политолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева высказала мнение о том, что в украинском обществе сохраняется раскол, что подтверждается данными соцопроса, согласно которому тем, число украинцев, согласных отказаться от некоторых территорий бывшей страны ради достижения мира.
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