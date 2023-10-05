https://crimea.ria.ru/20231005/glava-evrodiplomatii-borrel-soobschil-plokhuyu-novost-dlya-ukrainy-1131874624.html

Глава евродипломатии Боррель сообщил плохую новость для Украины

Глава евродипломатии Боррель сообщил плохую новость для Украины - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Глава евродипломатии Боррель сообщил плохую новость для Украины

Европейский Союз не в состоянии компенсировать Украине ту помощь, которую она получала от США до подписания закона о временном финансировании, поэтому Киеву... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T13:46

2023-10-05T13:46

2023-10-05T13:46

жозеп боррель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Европейский Союз не в состоянии компенсировать Украине ту помощь, которую она получала от США до подписания закона о временном финансировании, поэтому Киеву следует надеяться на возобновление траншей из Вашингтона. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель."Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине", - цитирует Борреля РИА Новости.По его словам, Европа сейчас "наращивает помощь". В частности, есть предложение о выделении Киеву 50 миллиардов евро экономической и 20 миллиардов военной помощи, однако это все равно не сможет компенсировать американскую поддержку."Моя надежда, надежда украинцев на то, что США будут искать пути, чтобы пересмотреть это решение и возобновить поддержку Украины", - добавил глава евродипломатии.У Запада заканчиваются деньги для Украины1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный ранее конгрессом закон, которым продлил финансирование работы правительства на 45 дней, до 17 ноября. При этом соответствующий документ не предполагает выделение средств на поддержку киевского режима.Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон заморозил контрактные проекты помощи Украине из-за приостановки финансирования. Он добавил, что большая часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности исчерпана, но возможность "продолжать поддерживать способность Украины защищаться" еще есть.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила эти слова, заявив, что у Соединенных Штатов нет денег на долговременную поддержку Украины.В четверг стало известно, что президент Словакии Зузана Чапутова заблокировала передачу Украине нового пакета военной помощи. Так, минобороны Словакии планировало в ближайшее время передать Киеву новый пакет помощи, пока премьер-министром остается Людовит Одор. Однако Чапутова не утвердила это решение, заявив, что "необходимо уважать результаты демократических выборов" и дождаться формирования новой коалиции.Президент Словакии считает, что игнорирование позиции победившей на выборах партии Smer, обещавшей избирателям "не передавать ни одной пули Киеву", "создало бы досадный прецедент на будущее".Министр обороны Италии Гуидо Крозетто в свою очередь заявил газете Avvenire, что поставка восьмого пакета военной помощи Украине пока является только "декларацией о намерениях", поскольку ресурсы Италии для оказания помощи Киеву "не безграничны".Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политологаПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуКорейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа

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жозеп боррель, европа, европейский союз, в мире, украина, экономика, новости