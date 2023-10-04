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Будут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Будут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога
Будут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Будут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога
США и Европа не готовы окончательно бросать Украину, они продолжат поддерживать ее финансово, однако в больших торгах с Россией Запад вполне может обменять эту... РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T06:02
2023-10-04T06:02
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. США и Европа не готовы окончательно бросать Украину, они продолжат поддерживать ее финансово, однако в больших торгах с Россией Запад вполне может обменять эту поддержку на определенные выгоды для себя. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.Ищенко отметил, что в США идет внутриполитическая борьба между республиканцами и демократами, и Украина является ее "страдательной стороной". Для Демократической партии и президента Джо Байдена необходимо продолжать поддержку Украины любой ценой, поскольку от этого зависят их политические позиции.В то же время, по мнению эксперта, Запад может согласиться на устраивающий его мирный договор. При этом в будущем не исключен и отказ Запада от некоторых нынешних требований к России, например, полностью вывести войска с Украины.Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон заморозил контрактные проекты помощи Украине из-за приостановки финансирования. Он добавил, что большая часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности исчерпана, но возможность "продолжать поддерживать способность Украины защищаться" еще есть.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила эти слова, заявив, что у Соединенных Штатов нет денег на долговременную поддержку Украины.1 октября президент США Джозеф Байден подписал одобренный ранее конгрессом закон, которым продлил финансирование работы правительства на 45 дней, до 17 ноября. При этом соответствующий документ не предполагает выделение средств на поддержку киевского режима.Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что США не остановят военную помощь Киеву, однако, по его словам, усталость Запада в вопросе поддержки Украины становится все заметнее.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуКличко без моста, а Украина – без бюджета США: что там у соседей?Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа
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украина, ростислав ищенко, сша, европа, россия, политика, новости сво, мнения, в мире
Будут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога

Политолог Ищенко: Запад готовится обменять Украину на личные выгоды в торгах с Россией

06:02 04.10.2023
 
© AP Photo Efrem LukatskyПеред посольством США в Киеве, Украина.
Перед посольством США в Киеве, Украина. - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© AP Photo Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. США и Европа не готовы окончательно бросать Украину, они продолжат поддерживать ее финансово, однако в больших торгах с Россией Запад вполне может обменять эту поддержку на определенные выгоды для себя. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.
"На Западе по-прежнему есть консенсус по поводу того, что Украину надо не выбрасывать просто так, а обменять на что-то позитивное. Запад пока консолидирован на политическом и информационном уровне в том, что нужно поддерживать Киев в боевых действиях. Есть расхождения: одни хотят воевать до поражения России, но это тогда война навсегда, другие хотят воевать до мирного договора, который устроит Запад. Это, в принципе, то же самое, но есть варианты, и с течением времени можно свою позицию изменить", – сказал эксперт в интервью "Sputnik на русском".
Ищенко отметил, что в США идет внутриполитическая борьба между республиканцами и демократами, и Украина является ее "страдательной стороной". Для Демократической партии и президента Джо Байдена необходимо продолжать поддержку Украины любой ценой, поскольку от этого зависят их политические позиции.
В то же время, по мнению эксперта, Запад может согласиться на устраивающий его мирный договор. При этом в будущем не исключен и отказ Запада от некоторых нынешних требований к России, например, полностью вывести войска с Украины.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Вашингтон заморозил контрактные проекты помощи Украине из-за приостановки финансирования. Он добавил, что большая часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности исчерпана, но возможность "продолжать поддерживать способность Украины защищаться" еще есть.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила эти слова, заявив, что у Соединенных Штатов нет денег на долговременную поддержку Украины.
1 октября президент США Джозеф Байден подписал одобренный ранее конгрессом закон, которым продлил финансирование работы правительства на 45 дней, до 17 ноября. При этом соответствующий документ не предполагает выделение средств на поддержку киевского режима.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что США не остановят военную помощь Киеву, однако, по его словам, усталость Запада в вопросе поддержки Украины становится все заметнее.
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