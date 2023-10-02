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Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2023
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Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины
Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины
США не остановят военную помощь киевскому режиму, однако усталость Запада в вопросе поддержки Украины становится все заметнее, констатировал в понедельник в... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T15:17
2023-10-02T15:20
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. США не остановят военную помощь киевскому режиму, однако усталость Запада в вопросе поддержки Украины становится все заметнее, констатировал в понедельник в своем Telegram-канале глава крымского Госсовета Владимир Константинов, комментируя принятие "временного бюджета США", не предусматривающего финансирование Киева.Ранее президент США Джозеф Байден подписал "временный бюджет" США на 45 дней, чтобы избежать приостановки работы правительства (шатдауна). Финансирования киевского режима в нем не предусмотрено.Кроме того, по требованию конгрессменов Байдену предстоит отчитаться за предыдущую военную помощь Киеву и обозначить, какие результаты США посчитают победой в военном конфликте на Украине. Также в Конгрессе завили о невозможности предоставления Украине новых масштабных пакетов помощи до решения миграционного кризиса на южных границах самих США.По его мнению, вероятность того, что конгресс США одобрит выделение новых средств для Киева, остается высокой, поскольку американцы не признают своего поражения, пока оно не станет очевидным для всех. Однако все чаще на Западе слышатся голоса за то, "чтобы прекратить вливать финансы в эту бездонную бочку"."Усталость от Украины, восприятие ее как токсичного объекта становятся на Западе все более и более очевидными", - отметил крымский спикер.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что средства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования. Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуЗеленский поехал в США за новыми инструкциями - мнение политологаЗапад проиграл России – Володин привел семь доказательств
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости, новости крыма, украина, сша, политика
Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины

Константинов: усталость от Украины на Западе становится все заметнее

15:17 02.10.2023 (обновлено: 15:20 02.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. США не остановят военную помощь киевскому режиму, однако усталость Запада в вопросе поддержки Украины становится все заметнее, констатировал в понедельник в своем Telegram-канале глава крымского Госсовета Владимир Константинов, комментируя принятие "временного бюджета США", не предусматривающего финансирование Киева.
Ранее президент США Джозеф Байден подписал "временный бюджет" США на 45 дней, чтобы избежать приостановки работы правительства (шатдауна). Финансирования киевского режима в нем не предусмотрено.
Кроме того, по требованию конгрессменов Байдену предстоит отчитаться за предыдущую военную помощь Киеву и обозначить, какие результаты США посчитают победой в военном конфликте на Украине. Также в Конгрессе завили о невозможности предоставления Украине новых масштабных пакетов помощи до решения миграционного кризиса на южных границах самих США.
"Это, конечно, вовсе не означает, что США уходят из Украины и сворачивают свое участие в украинском конфликте. Тот же Байден уже успел заявить, что с утверждением "временного бюджета" США поддержка Украины не прекратится и что он ждет от конгресса, включая спикера Маккарти, отдельного законопроекта о помощи Украине" , - напомнил Константинов.
По его мнению, вероятность того, что конгресс США одобрит выделение новых средств для Киева, остается высокой, поскольку американцы не признают своего поражения, пока оно не станет очевидным для всех. Однако все чаще на Западе слышатся голоса за то, "чтобы прекратить вливать финансы в эту бездонную бочку".
"Усталость от Украины, восприятие ее как токсичного объекта становятся на Западе все более и более очевидными", - отметил крымский спикер.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что средства на поддержку Украины в бюджете США могут закончиться через несколько недель, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования.
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Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)КрымНовостиНовости КрымаУкраинаСШАПолитика
 
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