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Байден потребовал срочно принять новый законопроект для помощи Киеву
Байден потребовал срочно принять новый законопроект для помощи Киеву - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Байден потребовал срочно принять новый законопроект для помощи Киеву
Президент США Джо Байден потребовал от спикера палаты представителей Кевина Маккарти срочно принять новый законопроект для продолжения помощи Украине. Такое... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T20:47
2023-10-01T20:47
2023-10-01T20:46
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден потребовал от спикера палаты представителей Кевина Маккарти срочно принять новый законопроект для продолжения помощи Украине. Такое заявление он сделал после утверждения временного бюджета работы федерального правительства, пишет РИА Новости.По его словам, "прерывать американскую помощь" Киеву нельзя ни при каких обстоятельствах.Байден также настаивает, что у конгресса осталось мало времени и заявил об "ощущении крайней срочности" в принятии нового законопроекта.Помощь Украине или "шатдаун"В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный и представленный конгрессом закон о продлении финансирования правительства, в котором не предусмотрена помощь Украине. Одобренный ранее палатой представителей закон предусматривает выделение средств на деятельность государственных учреждений на 45 дней. Таким образом, власти США предотвратили приостановку работы правительства – так называемый "шатдаун". Если бы американский лидер не подписал закон, в стране начались бы невыдача зарплат, увольнение госслужащих, прекращение действия ряда госпрограмм.Накануне более двух третей членов палаты представителей поддержали отдельную меру по финансированию Киева на 300 млн долларов. Байден заявил, что США "ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена". Он призвал спикера палаты представителей конгресса, представителя Республиканской партии Кевина Маккарти в ближайшее время добиться одобрения инициативы о предоставлении Киеву дополнительной помощи.Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, Байден был вынужден подписать закон без пункта о финансировании Украины, чтобы избежать шатдауна. Однако впоследствии "торги возобновятся с новой силой". По словам Дудакова, несмотря на то, что шатдауна удалось избежать, ситуация для украинских лоббистов продолжает оставаться "стабильно тяжелой".Ранее телеканал CNN со ссылкой на расчеты управления генерального инспектора госдепартамента США и комитета по ответственному федеральному бюджету сообщил, что американский Конгресс суммарно одобрил выделение Украине помощи на сумму около 113 млрд долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуУ США заканчиваются деньги для помощи Украине – Белый домГорящие Abrams в степях Украины: эксперт предсказал судьбу танков из США
https://crimea.ria.ru/20230922/zelenskiy-poekhal-v-ssha-za-novymi-instruktsiyami---mnenie-politologa-1131589932.html
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, в мире, экономика, политика, новости
Байден потребовал срочно принять новый законопроект для помощи Киеву
Байден потребовал от конгресса США отдельного законопроекта для помощи Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден потребовал от спикера палаты представителей Кевина Маккарти срочно принять новый законопроект для продолжения помощи Украине. Такое заявление он сделал после утверждения временного бюджета работы федерального правительства, пишет РИА Новости.
По его словам, "прерывать американскую помощь" Киеву нельзя ни при каких обстоятельствах.
"Они заявили, что поддержат Украину отдельным голосованием. Мы не можем ни при каких обстоятельствах прервать американскую помощь Украине. Я ожидаю от спикера, что он выполнит свое обязательство обеспечить прохождение (законопроекта - ред.)", - заявил он в ходе своего воскресного выступления в Белом доме.
Байден также настаивает, что у конгресса осталось мало времени и заявил об "ощущении крайней срочности" в принятии нового законопроекта.
Помощь Украине или "шатдаун"
В воскресенье президент США Джо Байден подписал одобренный и представленный конгрессом закон о продлении финансирования правительства, в котором не предусмотрена помощь Украине. Одобренный ранее палатой представителей закон предусматривает
выделение средств на деятельность государственных учреждений на 45 дней.
Таким образом, власти США предотвратили приостановку работы правительства – так называемый "шатдаун". Если бы американский лидер не подписал закон, в стране начались бы невыдача зарплат, увольнение госслужащих, прекращение действия ряда госпрограмм.
Накануне более двух третей членов палаты представителей поддержали отдельную меру по финансированию Киева на 300 млн долларов. Байден заявил, что США "ни при каких обстоятельствах не могут допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США была приостановлена". Он призвал спикера палаты представителей конгресса, представителя Республиканской партии Кевина Маккарти в ближайшее время добиться одобрения инициативы о предоставлении Киеву дополнительной помощи.
Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, Байден был вынужден подписать закон без пункта о финансировании Украины, чтобы избежать шатдауна. Однако впоследствии "торги возобновятся с новой силой". По словам Дудакова, несмотря на то, что шатдауна удалось избежать, ситуация для украинских лоббистов продолжает оставаться "стабильно тяжелой".
Ранее телеканал CNN со ссылкой на расчеты управления генерального инспектора госдепартамента США и комитета по ответственному федеральному бюджету сообщил, что американский Конгресс суммарно одобрил выделение Украине помощи на сумму около 113 млрд долларов.
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