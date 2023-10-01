https://crimea.ria.ru/20231001/klichko-bez-mosta-a-ukraina--bez-byudzheta-ssha-chto-tam-u-sosedey-1131784195.html

Кличко без моста, а Украина – без бюджета США: что там у соседей?

Кличко без моста, а Украина – без бюджета США: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 01.10.2023

Кличко без моста, а Украина – без бюджета США: что там у соседей?

Эта неделя подарила новые словесные откровения от семейства Кличко, обвал киевского мостостроения и антиукраинский договорнячок в Вашингтоне. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T20:28

2023-10-01T20:28

2023-10-01T22:05

украина

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виталий кличко

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мнения

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Эта неделя подарила новые словесные откровения от семейства Кличко, обвал киевского мостостроения и антиукраинский договорнячок в Вашингтоне."Братский огонь"Как-то так повелось, что в широком политико-спортивном тандеме братьев Кличко все лучи славы фокусировались на старшем – мэре Киева Виталии. Именно его искрометные перлы стали, в том числе, наглядной иллюстрацией текущего уровня украинской властвующей элиты.Объяснение, в общем-то, было вполне очевидным: боксерская карьера Кличко-старшего была намного сложнее, чем у младшего. Собственно, сие и открыло способность Виталию Владимировичу смотреть в завтрашней день как не только лишь все.На этом фоне сверхосторожное боксирование Владимира оставляло надежду на то, что после ринга он будет куда более рационально воспринимать и реагировать на общественно-политические реалии в своей стране. Однако против природы не попрешь и усталость боксерского организма все же начала брать свое и здесь.Показательный сбой случился в эфире немецкого телеканала ZDF, где младший Кличко на голубом глазу заявил о том, что он не готов умереть за Украину. "Я готов жить за нее. Это сложнее, чем умереть", – уточнил свою мысль бывший спортсмен. Да и вообще, по его словам, большинство украинцев, которые сейчас воюют на фронте, – не мобилизованы, а отправились туда по велению души.Надо сказать, что оба тезиса, скорее всего, на "ура" зайдут простым украинским военнослужащим и их семьям. Ведь первым из них Кличко-младший вновь обозначил четкий водораздел между "особенными эльфами" и всеми остальными. Ведь особенные по умолчанию ни при каких условиях не окажутся в окопах, ибо могут себе это позволить. Их путь – жить за Украину подальше от боевых действий (в случае с Владимиром – по большей части в Германии). А умирать за Украину должны те, кто не в состоянии избежать облав военкомов. Конечно, немецкой аудитории можно налить в уши про добровольное участие в боях, но своих-то сограждан таким уже не накормишь: в каждой области наберется по десятку видео того, с каким восторгом и благоговением укрограждане получают повестки и сразу же отбывают в воинские части.В общем, подобными откровениями Кличко-младший подложил большую свинью своему старшему братцу. Ведь мэр Киева входит в число политиков, которых Вашингтон рассматривает в качестве замены Владимиру Зеленскому. И команда действующего президента (у которой с Кличко давнее противостояние) не преминет обыграть этот эпизод для ослабления позиций конкурента.Такой вот внезапный "братский огонь".Корейский сценарий раскола Украины: чего добиваются США и Европа>>Карточный мостикВпрочем, помимо семейного казуса, на Кличко-старшего обвалилась (в буквальном смысле слова) еще одна напасть. Рухнули, прямо в ходе монтажа, несколько пролетов Дегтяревского моста в историческом центре Киева. Проект стоимостью под миллиард гривен, по нынешним киевским меркам – весьма масштабный и амбициозный. Предполагалось, что с середины июня до 30 ноября текущего года старый путепровод будет полностью заменен на новый. Но, увы… Уж не знаем, что там стало истинной причиной инфраструктурного фиаско, однако налицо, в том числе – утрата "Эльфмостостроем" соседнего государства компетенций в организации такого рода работ.Вот жестокая ты все-таки штука, карма. Ведь так много теми же киевлянами было сказано про Крымский мост (и про перспективы его возведения, а затем – про результаты нападения на него), а в итоге их собственный, далеко не самый сложный мостик, сложился как карточный домик безо всякого вооруженного воздействия. "Укрпошта", когда марочку ждать?Украина – без бюджетного корытаНа текущей неделе Конгресс США утвердил (а президент Джозеф Байден подписал) "временный бюджет для финансирования правительственных органов на 45 дней". Временный в том плане, что дает возможность правительству работать без приостановки своей деятельности (так называемого "шатдауна").В этой связи очень показательно было то, удастся ли в этом бюджете утвердить статьи, связанные с дальнейшей помощью Украине (и маневры вокруг этого в нижней палате Конгресса – палате представителей). Ушлые конгрессмены-демократы хотели такую помощь протащить наряду с поддержкой американских регионов, пострадавших от стихийных бедствий.Однако конгрессмены-республиканцы красоту этих маневров не оценили. И поставили вопрос ребром: если вы хотите поддерживать Украину, тогда мы будем добиваться финансирования "великой мексиканской стены" – проекта, призванного исключить массовый заезд в США нелегалов из Мексики. Либо не будем, но и вы тогда не настаивайте на украинском вопросе.И демократы сдали назад, что вполне объяснимо. Ведь контингент, прибывающий из Мексики – в большинстве своем политически симпатизирует именно демократам. Соответственно, как только у них появляется право голоса, он отдается ясное дело кому. Какой же тогда резон демократам закрывать "байденские тропы" на границе?В общем, украинцев обменяли на латиноамериканцев. Причем, что особенно показательно, этот размен легко и непринужденно поддержали даже самые неистовые проукраински настроенные ястребы-демократы.Теперь очень интересно, как за такой бюджетный компромисс проголосуют в Сенате – высшей палате Конгресса, где большинство уже у Демпартии.Ваша тварь – получите: Захарова о волне брезгливости Запада к Зеленскому>>Разумеется, данный конкретный случай пока еще ни о чем не говорит, и тема помощи Украине еще неоднократно всплывет в контексте американских бюджетных войн.Однако симптом более чем очевидный: в случае острой необходимости демократы готовы пожертвовать интересами Киева в угоду внутриполитической повестке. Ничего личного, Taras.На сегодня у нас все. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.Читайте также на РИА Новости Крым:Без помощи Украине: Байден утвердил временный бюджет СШАНацист в парламенте Канады и лагеря на Херсонщине: топ новостей неделиПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почему

https://crimea.ria.ru/20230928/vozglavit-ostatki-ukrainy-nazvan-vozmozhnyy-preemnik-zelenskogo-1131708800.html

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Сергей Таврин

Сергей Таврин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Таврин

украина, киев, виталий кличко, владимир кличко, сша, деньги, экономика, в мире, политика, мнения, авторы