https://crimea.ria.ru/20230930/natsist-v-parlamente-kanady-i-lagerya-na-khersonschine-top-novostey-nedeli-1131750446.html

Нацист в парламенте Канады и лагеря на Херсонщине: топ новостей недели

Нацист в парламенте Канады и лагеря на Херсонщине: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 30.09.2023

Нацист в парламенте Канады и лагеря на Херсонщине: топ новостей недели

Международный скандал с нацистом в канадском парламенте, ракеты ATACMS для Киева, фильтрационные лагеря для жителей херсонского правобрежья, жуткая трагедия на... РИА Новости Крым, 30.09.2023

2023-09-30T18:48

2023-09-30T18:48

2023-09-30T18:48

топ новостей недели

ярослав хунка

канада

владимир зеленский (президент украины)

украина

джастин трюдо

нацизм

ракеты atacms

алексей анпилогов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Международный скандал с нацистом в канадском парламенте, ракеты ATACMS для Киева, фильтрационные лагеря для жителей херсонского правобрежья, жуткая трагедия на свадьбе в Ираке, доступность убежищ в Севастополе, днепровская вода для Крыма и качество мобильной связи в Крыму.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Хунка в канадском парламенте22 сентября на специальное заседание парламента Канады по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний националист Ярослав Хунка. "Ветерана" СС "Галичина" чествовали стоя овациями как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". На этой почве разразился международный скандал: в Кремле инцидент назвали возмутительной неряшливостью по отношению к истории, в Польше ждут извинений в связи с произошедшим, во Франции объявили, что это – позор. Спикер канадской Палаты общин Рота взял на себя ответственность за произошедшее и принес извинения, отметив, что это была его личная инициатива и что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала ему известна "позднее". Впоследствии он заявил, что уходит в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что ни ему, ни делегации Зеленского не было известно об этих планах.Ракеты ATACMS для КиеваАмериканские ракеты ATACMS, которые, по данным СМИ, Пентагон намерен передать Киеву, не изменят ситуацию на поле боя для Украины. Такое мнение на этой неделе выразил эксперт, политолог Алексей Анпилогов. По словам эксперта, ракеты с головной частью М-39 была разработана в 80-х годах. Точность этих головных частей составляет около 150-200 метров, то есть это не высокоточное оружие. Дальность этих ракет составляет не 300 километров, а около 160. Анпилогов отметил, что принцип кассетного боеприпаса подразумевает поражение площадной и слабозащищенной цели, то есть это может быть живая сила противника, какие-то легкие ангары и укрытия, стоящие на открытых площадках самолеты и вертолеты.Оказать какое-то радикальное воздействие на ход боевых действий эти ракеты не в силах, потому что они фактически являются аналогами уже задействованных в свое время на украинском театре военных действий ракет "Точка У", которые российские средства ПВО успешно сбивают, указал Анпилогов.Фильтрационные лагеря на ХерсонщинеБоевики украинского националистического батальона "Цунами" и сотрудники СБУ при поддержке прокиевских властей на местах обстреливают мирных жителей на оккупированной части правобережья Херсонщины, чтобы заставить их покинуть свои дома, после чего помещают людей в фильтрационные лагеря, заявил на этой неделе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, чтобы заставить херсонцев оставить свои дома, боевики запугивают людей: сбрасывают взрывные устройства на крыши с беспилотников, бросают в подъезды, на кровли и во дворы ручные гранаты, а также насильно отбирают в семьях детей и увозят.Убежища в СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил штрафами учреждениям, в которых при сигнале воздушной опасности при угрозе ракетных атак в бомбоубежища не пускают людей "с улицы". По его словам, когда воет сирена, в городе "не должно быть укрытий только для своих работников", "только для жителей этого дома". Заявление прозвучало после инцидента, когда в Севастополе людей при сигнале опасности не пустили в укрытие в учреждении культуры.Днепровская водаКрым намерен в перспективе восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Принципиальное решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища принято, но реализовано оно будет по итогам спецоперации. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции.Качество мобильной связи в КрымуКачество мобильной связи в Крыму улучшится в ближайшие полгода, это станет возможным благодаря установке в регионе дополнительных базовых станций, заявил на этой неделе врио министра внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов. По его словам, сейчас власти республики совместно с операторами работают над улучшением качества связи и интернета на территории крымских достопримечательностей и популярных у туристов объектов. Куршутов подчеркнул, что в Крыму за последнее время проделана большая работа по установке базовых станций, и в ближайшее время их количество вырастет.Трагедия на свадьбе в ИракеСтрашная трагедия произошла на этой неделе в Ираке. На свадьбе в провинции Найнава на севере страны в результате пожара пострадали более 450 человек, сообщили в организации Красного полумесяца Ирака. Иракские СМИ сообщили о предположении полиции, что пожар произошел из-за использования фейерверков в закрытом помещении, где не были соблюдены правила противопожарной безопасности.

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https://crimea.ria.ru/20230928/moschnyy-vzryv-na-sklade-v-tashkente-chto-izvestno-1131709795.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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