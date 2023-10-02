https://crimea.ria.ru/20231002/deneg-net-v-ssha-zamorozili-finansirovanie-voennoy-pomoschi-ukraine--1131810166.html

Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине

Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 02.10.2023

Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине

У Соединенных Штатов нет денег на долговременную поддержку Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Госдепе добавили, что... РИА Новости Крым, 02.10.2023

2023-10-02T21:31

2023-10-02T21:31

2023-10-02T21:34

сша

политика

госдепартамент сша

украина

карин жан-пьер

мэтт миллер

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127140395_183:124:648:385_1920x0_80_0_0_1657620518542cedaac09cc1ae6994f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. У Соединенных Штатов нет денег на долговременную поддержку Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Госдепе добавили, что Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву.По словам Жан-Пьер, в Белом доме, как и прежде, уверены, что Украина будет получать помощь, учитывая заверения спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Однако речь о долгосрочных программах сегодня не идет. Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер пояснил, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Киевом в связи с отсутствием согласованной конгрессом помощи Украине.Американскую "заморозку" оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:Накануне, 1 октября, президент США Джозеф Байден подписал одобренный ранее конгрессом закон, которым продлил финансирование работы правительства на 45 дней, до 17 ноября. При этом соответствующий документ не предполагает выделение средств на поддержку Украины. Читайте также на РИА Новости Крым: Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, политика, госдепартамент сша, украина, карин жан-пьер, мэтт миллер, в мире