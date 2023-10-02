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Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине
Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине - РИА Новости Крым, 02.10.2023
Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине
У Соединенных Штатов нет денег на долговременную поддержку Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Госдепе добавили, что... РИА Новости Крым, 02.10.2023
2023-10-02T21:31
2023-10-02T21:31
2023-10-02T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. У Соединенных Штатов нет денег на долговременную поддержку Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Госдепе добавили, что Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву.По словам Жан-Пьер, в Белом доме, как и прежде, уверены, что Украина будет получать помощь, учитывая заверения спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Однако речь о долгосрочных программах сегодня не идет. Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер пояснил, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Киевом в связи с отсутствием согласованной конгрессом помощи Украине.Американскую "заморозку" оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:Накануне, 1 октября, президент США Джозеф Байден подписал одобренный ранее конгрессом закон, которым продлил финансирование работы правительства на 45 дней, до 17 ноября. При этом соответствующий документ не предполагает выделение средств на поддержку Украины. Читайте также на РИА Новости Крым: Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на Украине Как в бездонную бочку: в Крыму отметили усталость США от Украины
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сша, политика, госдепартамент сша, украина, карин жан-пьер, мэтт миллер, в мире
Денег нет: в США заморозили финансирование военной помощи Украине
США заявили об отсутствии денег на долгосрочную поддержку Украины
21:31 02.10.2023 (обновлено: 21:34 02.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. У Соединенных Штатов нет денег на долговременную поддержку Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В Госдепе добавили, что Администрация США заморозила контрактные проекты по оказанию помощи Киеву.
По словам Жан-Пьер, в Белом доме, как и прежде, уверены, что Украина будет получать помощь, учитывая заверения спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Однако речь о долгосрочных программах сегодня не идет.
"Их (средств) достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя… Но это не долгосрочное решение", – сказала Маккарти журналистам, ее слова приводит РИА Новости.
Официальный представитель Госдепа Мэтт Миллер пояснил, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты с Киевом в связи с отсутствием согласованной конгрессом помощи Украине.
"В то время, как у нас остаются средства для оказания оборонной помощи на короткую перспективу, средства в рамках инициативы по помощи Украине и по линии международного военного финансирования заморожены", – сказал Миллер в ходе брифинга.
Американскую "заморозку" оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
"Всем желающим продаться американцам на заметку", – прокомментировала ситуацию Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне, 1 октября, президент США Джозеф Байден подписал
одобренный ранее конгрессом закон, которым продлил финансирование работы правительства на 45 дней, до 17 ноября. При этом соответствующий документ
не предполагает выделение средств на поддержку Украины.
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