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Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине

Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине

США и НАТО найдут ресурсы для продолжения военной поддержки Украины, а заявления их чиновников по поводу исчерпания средств для Киева – игра на публику. Такое... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T07:02

2023-11-11T07:02

2023-11-11T07:02

радио "спутник в крыму"

украина

нато

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поставки западного оружия украине

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США и НАТО будут делать все ради продолжения поддержки Украины – политолог Светов США и НАТО будут делать все ради продолжения поддержки Украины – политолог Светов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. США и НАТО найдут ресурсы для продолжения военной поддержки Украины, а заявления их чиновников по поводу исчерпания средств для Киева – игра на публику. Такое мнение высказал политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму"."Запасы (вооружений) у них есть. Они будут выгребать все, что возможно и отдавать Украине сейчас. Тех, кто принимает окончательные решения, все эти слова о том, что будет завтра, мало волнуют. Их волнует сегодняшний день, необходимость не дать России победить. Поэтому будут расконсервировать склады", - сказал эксперт.По мнению Светова, и слова заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ о нехватке военных мощностей для Украины, и заявления представителей Белого дома по поводу исчерпания средств для помощи Киеву является игрой на публику. При этом ВСУ в дальнейшем будут стабильно получать вооружения и боеприпасы, уверен аналитик.Ранее замгенсека альянса Мирча Доанэ заявил, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.Он также заверил, что у союзников "нет никакой усталости" от усилий по поддержке киевского режима.Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в свою очередь заявила, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. По ее словам, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главным рулевым этого процесса являются США.В октябре главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине восьмого пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро.В частности, против дальнейшего выделения Киеву военной помощи выступает Венгрия. Как отметил глава МИД страны Петр Сийярто, Европа по-прежнему пребывает "в военном психозе" и не готова говорить о мирном урегулировании.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему поставки самолетов F-16 не помогут ЗеленскомуДля чего Киев грозит массированными атаками дроновПочему на Украине не будет заводов по производству оружия – эксперт

https://crimea.ria.ru/20231024/istochnik-issyakaet-politolog-rasskazal-o-trevozhnom-zvonke-dlya-kieva-1132295350.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, сша, поставки западного оружия украине, мнения, новости сво, безопасность, политика, новости, юрий светов