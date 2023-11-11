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Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине
Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине
США и НАТО найдут ресурсы для продолжения военной поддержки Украины, а заявления их чиновников по поводу исчерпания средств для Киева – игра на публику. Такое... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T07:02
2023-11-11T07:02
радио "спутник в крыму"
украина
нато
сша
поставки западного оружия украине
мнения
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безопасность
политика
новости
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США и НАТО будут делать все ради продолжения поддержки Украины – политолог Светов
США и НАТО будут делать все ради продолжения поддержки Украины – политолог Светов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. США и НАТО найдут ресурсы для продолжения военной поддержки Украины, а заявления их чиновников по поводу исчерпания средств для Киева – игра на публику. Такое мнение высказал политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму"."Запасы (вооружений) у них есть. Они будут выгребать все, что возможно и отдавать Украине сейчас. Тех, кто принимает окончательные решения, все эти слова о том, что будет завтра, мало волнуют. Их волнует сегодняшний день, необходимость не дать России победить. Поэтому будут расконсервировать склады", - сказал эксперт.По мнению Светова, и слова заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ о нехватке военных мощностей для Украины, и заявления представителей Белого дома по поводу исчерпания средств для помощи Киеву является игрой на публику. При этом ВСУ в дальнейшем будут стабильно получать вооружения и боеприпасы, уверен аналитик.Ранее замгенсека альянса Мирча Доанэ заявил, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.Он также заверил, что у союзников "нет никакой усталости" от усилий по поддержке киевского режима.Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в свою очередь заявила, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. По ее словам, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главным рулевым этого процесса являются США.В октябре главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине восьмого пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро.В частности, против дальнейшего выделения Киеву военной помощи выступает Венгрия. Как отметил глава МИД страны Петр Сийярто, Европа по-прежнему пребывает "в военном психозе" и не готова говорить о мирном урегулировании.Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему поставки самолетов F-16 не помогут ЗеленскомуДля чего Киев грозит массированными атаками дроновПочему на Украине не будет заводов по производству оружия – эксперт
https://crimea.ria.ru/20231024/istochnik-issyakaet-politolog-rasskazal-o-trevozhnom-zvonke-dlya-kieva-1132295350.html
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украина, нато, сша, поставки западного оружия украине, мнения, новости сво, безопасность, политика, новости, юрий светов
Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине

США и НАТО будут делать все ради продолжения поддержки Украины – политолог Светов

07:02 11.11.2023
 
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Село у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. США и НАТО найдут ресурсы для продолжения военной поддержки Украины, а заявления их чиновников по поводу исчерпания средств для Киева – игра на публику. Такое мнение высказал политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио "Спутник в Крыму".
США и НАТО будут делать все ради продолжения поддержки Украины – политолог Светов
07:02
"Запасы (вооружений) у них есть. Они будут выгребать все, что возможно и отдавать Украине сейчас. Тех, кто принимает окончательные решения, все эти слова о том, что будет завтра, мало волнуют. Их волнует сегодняшний день, необходимость не дать России победить. Поэтому будут расконсервировать склады", - сказал эксперт.
По мнению Светова, и слова заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ о нехватке военных мощностей для Украины, и заявления представителей Белого дома по поводу исчерпания средств для помощи Киеву является игрой на публику. При этом ВСУ в дальнейшем будут стабильно получать вооружения и боеприпасы, уверен аналитик.
"Я очень скептически отношусь к этим разговорам, мол, "они (Запад – ред.) не могут, они не хотят"... Они поставили все на кон, чтобы не дать России победить. Ради этого они будут вытаскивать (оружие) отовсюду, откуда можно", – считает политолог.
Ранее замгенсека альянса Мирча Доанэ заявил, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.
Он также заверил, что у союзников "нет никакой усталости" от усилий по поддержке киевского режима.
Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки в свою очередь заявила, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. По ее словам, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.
Ранее правительство Словакии во главе с Робертом Фицо не одобрило предложение предыдущего кабинета министров, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что нежелание Словакии оказывать военную помощь Киеву вряд ли повлияет на весь процесс, поскольку главным рулевым этого процесса являются США.
В октябре главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли договориться о выделении Украине восьмого пакета военной помощи на сумму 500 миллионов евро.
В частности, против дальнейшего выделения Киеву военной помощи выступает Венгрия. Как отметил глава МИД страны Петр Сийярто, Европа по-прежнему пребывает "в военном психозе" и не готова говорить о мирном урегулировании.
Военный эксперт Алексей Анпилогов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что США и Европа отдали Украине уже все свои складские запасы снарядов, а производство нарастят в лучшем случае через полтора-два года. Кроме того, эскалация арабо-израильского конфликта полностью хоронит планы на быстрое насыщение украинской стороны артиллерийскими боеприпасами. По мнению аналитика, дефицит боеприпасов на Украине будет играть в пользу России, поскольку наша страна серьезно нарастила производство.
ВСУ
24 октября, 18:49Радио "Спутник в Крыму"
Источник иссякает: политолог рассказал о тревожном звонке для Киева
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