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Цирку Зеленского гасят огни - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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https://crimea.ria.ru/20231105/tsirku-zelenskogo-gasyat-ogni-1132594599.html
Цирку Зеленского гасят огни
Цирку Зеленского гасят огни - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Цирку Зеленского гасят огни
На прошлой неделе Владимир Зеленский в полной мере ощутил на себе все прелести охлаждения к своей персоне со стороны старших западных товарищей. РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T21:06
2023-11-05T21:23
эксклюзивы риа новости крым
авторы
мнения
украина
владимир зеленский (президент украины)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
в мире
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На прошлой неделе Владимир Зеленский в полной мере ощутил на себе все прелести охлаждения к своей персоне со стороны старших западных товарищей.Большие кошмары маленького президентаПожалуй, за всю президентскую каденцию Владимира Зеленского на его долю не выпадало такой концентрации разномастного негатива в публичной плоскости. Причем, что особенно неприятно (и чревато) для нынешнего держателя гетманской булавы, этот негатив спродуцировали дорогие западные партнеры, от которых Владимир Александрович, как и вся Украина, зависят намного больше, чем полностью. Началось все с весьма обидного перфоманса в Вашингтоне, где по случаю Хеллоуина президент США Джо Байден устроил прием гостей со сладкими угощениями. Среди тех, кто проявил почтение к вашингтонскому рулевому, был госсекретарь Энтони Блинкен, пришедшей вместе с детьми. И, поскольку речь идет о Хэллоуине, дети были одеты в тематические околострашные костюмы. Главный американский дипломат, видимо, счел, что по нынешним временам вполне можно пугать образом украинского лидера, а посему его сын предстал перед Джозефом Байденом в узнаваемом образе: милитари-штанах и милитари-свитере. То есть, не исключен такой вариант: в США детей пугают тем, что если их чадо будет себя плохо вести, то приедет дядя Зеленский и выпросит все игрушки. Ну, а Блинкен просто уловил тренд, так сказать.Вдобавок к этому еще и Джо Байден отличился: подарил маленькой копии Зеленского конфеты так, что за ними пришлось тянуться, чуть ли не подпрыгивая. Ну, прям как выделение американской помощи страждущему Киеву, особенно в последнее время: с большой неохотой и с кучей постоянно растущих условий и требований. Короче, не по-партнерски как-то, американские господа. Но намек Зеленскому на его реальное место, если таковой действительно закладывался, получился знатным.Впрочем, если Белый Дом и Госдеп не могут говорить открытым текстом и прибегают к иносказанию, то подконтрольные им СМИ такие условности в расчет не берут. Сейчас там начали препарировать Зеленского по живому. Например, американский журнал Time разродился прямо таки разгромной статьей, в которой от души прошелся по украинскому президенту и выстроенной им системе властных отношений. Красной нитью там проходит мысль о том, что Зеленский предпочитает править, не особо сверяя часы с реальностью. В первую очередь это касается его отношения к происходящему на полях специальной военной операции. В его восприятии там все еще складывается вполне успешно: нужно только более настойчиво понуждать украинских воинов (от генералов до солдат) идти к успеху. И, что характерно, никто в окружении украинского президента не решается вывести его из летаргического сна, потому как он болезненно реагирует на критику, да к тому же злопамятен. Опять же в Time без зазрения совести обыгрывается образ Зеленского – маленького человечка, от которого за пределами Украины ничего не зависит. На обложке журнала он изображен в виде небольшой фигурки, стоящей спиной к читателю, и над этой фигуркой огромными буквами написано "Никто". Вообще-то журналисты таким образом обыграли цитату, в которой Зеленский говорит, что кроме него никто не верит в победу Украины, но сама форма подачи говорит обо всем. Особенно на фоне прошлогодних выпусков Time, где мужественная физиономия украинского кормчего с налетом героической щетины занимала почти всю площадь обложки. Короче, никакого уважения со стороны американских писак. К слову, автор этой убийственной статьи ранее был отмечен государственной наградой Украины. Залужный посылает… сигналыНо если в Time занимались живописанием роли личности Зеленского, то их британские коллеги из журнала The Economist взяли интервью у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. И это интервью для Зеленского было не менее ужасным, чем копание в его президентской подноготной. Ведь по факту на сегодня именно Залужный – один из главных политических вызовов хозяину Банковой. Украинский главком, пусть пока публично и не объявлял о своих амбициях возглавить страну, в случае такого шага вполне может претендовать на успех. Ведь его авторитет и в армии, и на "гражданке", фактически сопоставим с авторитетом Зеленского (который, в отличие от него, катится по наклонной, причем с каждым месяцем – все быстрее). И вот Залужный прямо заявляет: сейчас ситуация по всей линии фронта достигла стадии стратегического тупика, в котором ни о каком дальнейшем успешном продвижении ВСУ говорить невозможно. И сей тупик будет наблюдаться до тех пор, пока Запад не сможет предложить новые технологические решения в логистике, подготовке личного состава, новых системах вооружений и так далее (считайте, что не в этом конфликте, другими словами). То есть, главком ВСУ фактически наотмашь разбивает хрустальный президентский замок Зеленского, парящий в розовых облаках. К слову, концепция стратегического тупика сейчас активно продвигается на Западе. По сути, этим словосочетанием в Вашингтоне и Брюсселе стремятся заменить словосочетания "провал контрнаступления" и "утрата инициативы украинскими военными". И откровения Залужного как никогда кстати. Мол, вот смотрите: честный парень, который трезво (в отличии от своего начальства) оценивает обстановку.То есть, похоже, наступает тот самый момент, когда зарубежные бенефициары украинского конфликта в шаге от того, чтобы удариться во все тяжкие: откровенно слить Зеленского, параллельно ведя поиск выхода их украинского тупика с минимальной потерей лица и не совсем уж мокрой репутацией.Что же касается Владимира Александровича… его дело – маленькое, во всех смыслах: просто не мешать большим дядям.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
https://crimea.ria.ru/20231105/konya-na-skaku-menyayut-armiyu-ukrainy-pereformatiruyut-po-standartam-nato-1132594104.html
https://crimea.ria.ru/20231102/kapitulyatsiya-vsu-neizbezhna-ekspert-otsenil-priznanie-zaluzhnogo-1132506969.html
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Сергей Таврин
Сергей Таврин
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), потери всу , всу (вооруженные силы украины), в мире, сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Цирку Зеленского гасят огни

Люди, события и тенденции на Украине, которые нас удивили на этой неделе

21:06 05.11.2023 (обновлено: 21:23 05.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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Сергей Таврин
автор
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На прошлой неделе Владимир Зеленский в полной мере ощутил на себе все прелести охлаждения к своей персоне со стороны старших западных товарищей.

Большие кошмары маленького президента

Пожалуй, за всю президентскую каденцию Владимира Зеленского на его долю не выпадало такой концентрации разномастного негатива в публичной плоскости. Причем, что особенно неприятно (и чревато) для нынешнего держателя гетманской булавы, этот негатив спродуцировали дорогие западные партнеры, от которых Владимир Александрович, как и вся Украина, зависят намного больше, чем полностью.
Началось все с весьма обидного перфоманса в Вашингтоне, где по случаю Хеллоуина президент США Джо Байден устроил прием гостей со сладкими угощениями. Среди тех, кто проявил почтение к вашингтонскому рулевому, был госсекретарь Энтони Блинкен, пришедшей вместе с детьми. И, поскольку речь идет о Хэллоуине, дети были одеты в тематические околострашные костюмы. Главный американский дипломат, видимо, счел, что по нынешним временам вполне можно пугать образом украинского лидера, а посему его сын предстал перед Джозефом Байденом в узнаваемом образе: милитари-штанах и милитари-свитере. То есть, не исключен такой вариант: в США детей пугают тем, что если их чадо будет себя плохо вести, то приедет дядя Зеленский и выпросит все игрушки. Ну, а Блинкен просто уловил тренд, так сказать.
Вдобавок к этому еще и Джо Байден отличился: подарил маленькой копии Зеленского конфеты так, что за ними пришлось тянуться, чуть ли не подпрыгивая. Ну, прям как выделение американской помощи страждущему Киеву, особенно в последнее время: с большой неохотой и с кучей постоянно растущих условий и требований. Короче, не по-партнерски как-то, американские господа. Но намек Зеленскому на его реальное место, если таковой действительно закладывался, получился знатным.
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Впрочем, если Белый Дом и Госдеп не могут говорить открытым текстом и прибегают к иносказанию, то подконтрольные им СМИ такие условности в расчет не берут. Сейчас там начали препарировать Зеленского по живому. Например, американский журнал Time разродился прямо таки разгромной статьей, в которой от души прошелся по украинскому президенту и выстроенной им системе властных отношений.
Красной нитью там проходит мысль о том, что Зеленский предпочитает править, не особо сверяя часы с реальностью. В первую очередь это касается его отношения к происходящему на полях специальной военной операции. В его восприятии там все еще складывается вполне успешно: нужно только более настойчиво понуждать украинских воинов (от генералов до солдат) идти к успеху. И, что характерно, никто в окружении украинского президента не решается вывести его из летаргического сна, потому как он болезненно реагирует на критику, да к тому же злопамятен.
Опять же в Time без зазрения совести обыгрывается образ Зеленского – маленького человечка, от которого за пределами Украины ничего не зависит. На обложке журнала он изображен в виде небольшой фигурки, стоящей спиной к читателю, и над этой фигуркой огромными буквами написано "Никто". Вообще-то журналисты таким образом обыграли цитату, в которой Зеленский говорит, что кроме него никто не верит в победу Украины, но сама форма подачи говорит обо всем. Особенно на фоне прошлогодних выпусков Time, где мужественная физиономия украинского кормчего с налетом героической щетины занимала почти всю площадь обложки.
Короче, никакого уважения со стороны американских писак. К слову, автор этой убийственной статьи ранее был отмечен государственной наградой Украины.

Залужный посылает… сигналы

Но если в Time занимались живописанием роли личности Зеленского, то их британские коллеги из журнала The Economist взяли интервью у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. И это интервью для Зеленского было не менее ужасным, чем копание в его президентской подноготной. Ведь по факту на сегодня именно Залужный – один из главных политических вызовов хозяину Банковой.
Украинский главком, пусть пока публично и не объявлял о своих амбициях возглавить страну, в случае такого шага вполне может претендовать на успех. Ведь его авторитет и в армии, и на "гражданке", фактически сопоставим с авторитетом Зеленского (который, в отличие от него, катится по наклонной, причем с каждым месяцем – все быстрее). И вот Залужный прямо заявляет: сейчас ситуация по всей линии фронта достигла стадии стратегического тупика, в котором ни о каком дальнейшем успешном продвижении ВСУ говорить невозможно. И сей тупик будет наблюдаться до тех пор, пока Запад не сможет предложить новые технологические решения в логистике, подготовке личного состава, новых системах вооружений и так далее (считайте, что не в этом конфликте, другими словами). То есть, главком ВСУ фактически наотмашь разбивает хрустальный президентский замок Зеленского, парящий в розовых облаках.
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К слову, концепция стратегического тупика сейчас активно продвигается на Западе. По сути, этим словосочетанием в Вашингтоне и Брюсселе стремятся заменить словосочетания "провал контрнаступления" и "утрата инициативы украинскими военными". И откровения Залужного как никогда кстати. Мол, вот смотрите: честный парень, который трезво (в отличии от своего начальства) оценивает обстановку.
То есть, похоже, наступает тот самый момент, когда зарубежные бенефициары украинского конфликта в шаге от того, чтобы удариться во все тяжкие: откровенно слить Зеленского, параллельно ведя поиск выхода их украинского тупика с минимальной потерей лица и не совсем уж мокрой репутацией.
Что же касается Владимира Александровича… его дело – маленькое, во всех смыслах: просто не мешать большим дядям.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымАвторыМненияУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)В миреСШАДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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