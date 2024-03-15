https://crimea.ria.ru/20240315/sistemy-pvo-i-sbitye-samolety-poteri-vsu-v-tekhnike-za-nedelyu-1135708820.html

Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю

Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю

Две боевые машины ракетного комплекса "Patriot", пусковые установки системы HIMARS и зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями – все эти РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T17:27

2024-03-15T17:27

2024-03-15T17:27

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

пво

patriot (зенитный ракетный комплекс)

самолет

вертолет

потери всу

авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Две боевые машины ракетного комплекса "Patriot", пусковые установки системы HIMARS и зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями – все эти объекты были поражены российскими вооруженными силами на этой неделе. Кроме того, в ВСУ не досчитались истребителя и двух вертолетов – итоги боев за неделю подвели в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 577 самолетов и 269 вертолетов Украины.Ранее сообщалось, что наземные войска России продвигаются вперед на всех направлениях, занимая более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на неделю превысили 6 000 человек убитыми и ранеными. Кроме того, силами Минобороны, пограничного управления ФСБ и других силовых ведомств были предотвращены все попытки прорыва украинских формирований на территорию РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы РоссииПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над БелгородомВ Курской области отражают атаку вражеской ДРГ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, patriot (зенитный ракетный комплекс), самолет, вертолет, потери всу , авиация