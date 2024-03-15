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Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю
Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю
Две боевые машины ракетного комплекса "Patriot", пусковые установки системы HIMARS и зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями – все эти РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T17:27
2024-03-15T17:27
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
пво
patriot (зенитный ракетный комплекс)
самолет
вертолет
потери всу
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Две боевые машины ракетного комплекса "Patriot", пусковые установки системы HIMARS и зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями – все эти объекты были поражены российскими вооруженными силами на этой неделе. Кроме того, в ВСУ не досчитались истребителя и двух вертолетов – итоги боев за неделю подвели в Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 577 самолетов и 269 вертолетов Украины.Ранее сообщалось, что наземные войска России продвигаются вперед на всех направлениях, занимая более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на неделю превысили 6 000 человек убитыми и ранеными. Кроме того, силами Минобороны, пограничного управления ФСБ и других силовых ведомств были предотвращены все попытки прорыва украинских формирований на территорию РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбиты "Грады" и дроны: ВСУ попытались атаковать регионы РоссииПВО уничтожила еще 10 реактивных снарядов Vampire над БелгородомВ Курской области отражают атаку вражеской ДРГ
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, пво, patriot (зенитный ракетный комплекс), самолет, вертолет, потери всу , авиация
Системы ПВО и сбитые самолеты: потери ВСУ в технике за неделю

В зоне спецоперации уничтожены два вертолета и самолет ВСУ и ракетный комплекс "Patriot"

17:27 15.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Две боевые машины ракетного комплекса "Patriot", пусковые установки системы HIMARS и зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями – все эти объекты были поражены российскими вооруженными силами на этой неделе. Кроме того, в ВСУ не досчитались истребителя и двух вертолетов – итоги боев за неделю подвели в Минобороны РФ.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета "Точка-У", пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, "Vampire" чешского производства и "Град", а также 915 беспилотных летательных аппаратов", – сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 577 самолетов и 269 вертолетов Украины.
Ранее сообщалось, что наземные войска России продвигаются вперед на всех направлениях, занимая более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на неделю превысили 6 000 человек убитыми и ранеными. Кроме того, силами Минобороны, пограничного управления ФСБ и других силовых ведомств были предотвращены все попытки прорыва украинских формирований на территорию РФ.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПВОPatriot (зенитный ракетный комплекс)СамолетВертолетПотери ВСУАвиация
 
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