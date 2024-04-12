https://crimea.ria.ru/20240412/novosti-svo-kiev-poteryal-pochti-7-tysyach-soldat-za-nedelyu-boev-1136510383.html

Новости СВО: Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю боев

Новости СВО: Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю боев - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Новости СВО: Киев потерял почти 7 тысяч солдат за неделю боев

Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю улучшили свое положение на ряде направлений, успешно отражая контратаки противника, потери ВСУ за этот период... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T16:12

2024-04-12T16:12

2024-04-12T16:17

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в зоне СВО за прошедшую неделю улучшили свое положение на ряде направлений, успешно отражая контратаки противника, потери ВСУ за этот период составили более 6600 военнослужащих убитыми и ранеными и более 380 единиц техники и орудий. Об этом сообщает Минобороны России.Купянское направлениеВ течение недели подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины в районах Серебрянки Донецкой Народной Республики, Берестового и Синьковки Харьковской области.Кроме того, российские бойцы отразили четыре контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Григоровка и Терны ДНР.Потери ВСУ за неделю составили более 380 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 17 автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", 28 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы Нота" и "Буковель-AD", а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.Донецкое направлениеВ результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированиям четырех штурмовых, двух аэромобильных, танковой и девяти механизированных бригад ВСУ в районах Андреевки, Антоновки, Белогоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Селидово и Часова Яра ДНР.Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп в районах Берестового, Богдановки, Раздоловки, Новомихайловки и Красного ДНР.Противник потерял более 3000 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.Авдеевское направлениеПодразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем российские войска нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах Новгородского, Новокалиново, Уманского, Первомайского и Бердычей ДНР.За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130 боевиков, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 Paladin и четыре гаубицы М777 производства США.Южно-Донецкое направлениеПодразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах Макаровки, Урожайного и Угледара ДНР. В районах населенных пунктов Никольское и Новодонецкое отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ.Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 (США).Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и теробороны в районах Работино, Мирного, Степового, Павловки Запорожской области, Михайловки и Новотягинки Херсонской области.Противник потерял свыше 335 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц М777.Читайте также на РИА Новости Крым:Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеМобилизация на Украине: как новый закон повлияет на численность ВСУПочти тысяча боевиков Зеленского уничтожены: потери ВСУ за сутки

https://crimea.ria.ru/20240412/47-gruppovykh-udarov-rf-otvetila-na-popytki-kieva-atakovat-energoobekty-1136509867.html

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