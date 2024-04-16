https://crimea.ria.ru/20240416/ogromnye-poteri-vsu--za-sutki-unichtozheny-esche-1160-boevikov-1136600355.html

Огромные потери ВСУ – за сутки уничтожены еще 1160 боевиков

Огромные потери ВСУ – за сутки уничтожены еще 1160 боевиков - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Огромные потери ВСУ – за сутки уничтожены еще 1160 боевиков

ВСУ за сутки потеряли еще 1160 человек, на Купянском и Южно-Донецком направлениях улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском – тактическое положение,... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T14:16

2024-04-16T14:16

2024-04-16T14:16

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1160 человек, на Купянском и Южно-Донецком направлениях улучшено положение по переднему краю, на Авдеевском – тактическое положение, на Донецком заняты более выгодные рубежи. Об этом во вторник сообщает Минобороны России.На Купянском направлении российские военные улучшили положение по переднему краю и отразили две контратаки штурмовиков ВСУ. Противник потерял до 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, американские самоходную артустановку Paladin и гаубицу М198, гаубицу "Мста-Б". Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи. Противник лишился до 630-ти военнослужащих, боевой бронированной машины и четырех автомобилей. Поражены американская САУ Paladin и польская Krab, САУ "Акация", американское орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы "Нота".На Авдеевском направлении улучшено тактическое положение и отражено восемь вражеских контратак. Уничтожены более 380-ти украинских боевиков, БМП, два автомобиля, 155, САУ Paladin и "Гвоздика", три 122-миллиметровх гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении улучшено положение по переднему краю. Потери противника составили до 80-ти военнослужащих, два автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", польская артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, пять автомобилей и 155-миллиметровую гаубицу М777.Сутками ранее Вооруженные силы России улучшили тактическое положение и продвинулись вперед по переднему краю в зоне проведения спецоперации, уничтожив 895 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУУкраина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиковУкраинский воздушный шар сбили над территорией Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, купянск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу