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Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ
Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ
В зоне специальной военной операции поражены склады боеприпасов и цеха производства беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T13:52
2024-04-16T13:57
министерство обороны рф
новости сво
авиация
ракетные войска
артиллерия
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции поражены склады боеприпасов и цеха производства беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", подчеркнули в Минобороны.Всего, по данным оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21063 единицы специальной военной автомобильной техники.Накануне российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара". Также средства ПВО РФ за сутки уничтожили 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУУкраина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиковПять беспилотников уничтожены над Черным морем – Минобороны
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министерство обороны рф, новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), потери всу
Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ

Армией России поражены украинские склады боеприпасов и цеха производства беспилотников ВСУ

13:52 16.04.2024 (обновлено: 13:57 16.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции поражены склады боеприпасов и цеха производства беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения БпЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 133-х районах", – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", подчеркнули в Минобороны.
Всего, по данным оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21063 единицы специальной военной автомобильной техники.
Накануне российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара". Также средства ПВО РФ за сутки уничтожили 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
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Министерство обороны РФНовости СВОАвиацияРакетные войскаАртиллерияВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)Беспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУ
 
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