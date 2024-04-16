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Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ

Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Армия РФ поразила склады боеприпасов и цеха производства дронов ВСУ

В зоне специальной военной операции поражены склады боеприпасов и цеха производства беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T13:52

2024-04-16T13:52

2024-04-16T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. В зоне специальной военной операции поражены склады боеприпасов и цеха производства беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть крылатых ракет "Storm Shadow" производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", подчеркнули в Минобороны.Всего, по данным оборонного ведомства, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 583 самолета, 270 вертолетов, 21292 беспилотных летательных аппарата, 502 зенитных ракетных комплекса, 15793 танка и других боевых бронированных машин, 1267 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8928 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21063 единицы специальной военной автомобильной техники.Накануне российские военнослужащие впервые уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Хмара". Также средства ПВО РФ за сутки уничтожили 270 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад боеприпасов и зенитную установку ВСУУкраина понесла колоссальные потери – за сутки более 1200 боевиковПять беспилотников уничтожены над Черным морем – Минобороны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, авиация, ракетные войска, артиллерия, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), беспилотник (бпла, дрон), потери всу