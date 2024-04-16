https://crimea.ria.ru/20240416/ukrainskiy-vozdushnyy-shar-sbili-nad-territoriey-kurskoy-oblasti-1136581739.html

Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области

Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области

Силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T10:03

2024-04-16T10:03

2024-04-16T10:07

курская область

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

пво

россия

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Женщина была ранена в Курской области под обстрелом ВСУ в пятницу, 5 апреля. 4 апреля после атаки беспилотников на Курск пожар начался в детском центре развития творчества. Также губернатор региона разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбития БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах РоссииСемь мирных жителей ранены в результате обстрела ГорловкиВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ

курская область

россия

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, россия, украина, министерство обороны рф