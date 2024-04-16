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Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области
Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области
Силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Женщина была ранена в Курской области под обстрелом ВСУ в пятницу, 5 апреля. 4 апреля после атаки беспилотников на Курск пожар начался в детском центре развития творчества. Также губернатор региона разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбития БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах РоссииСемь мирных жителей ранены в результате обстрела ГорловкиВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ
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курская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, россия, украина, министерство обороны рф
Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области

Над Курской областью уничтожен малоразмерный воздушный шар ВСУ

10:03 16.04.2024 (обновлено: 10:07 16.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО
Работа ПВО второго армейского корпуса в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами противовоздушной обороны украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы.
Женщина была ранена в Курской области под обстрелом ВСУ в пятницу, 5 апреля. 4 апреля после атаки беспилотников на Курск пожар начался в детском центре развития творчества. Также губернатор региона разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбития БПЛА.
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Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПВОРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ
 
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