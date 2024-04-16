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Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области
Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области
Силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T10:03
2024-04-16T10:03
2024-04-16T10:07
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили малоразмерный воздушный шар, которым ВСУ пытались атаковать Курскую область. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы. Женщина была ранена в Курской области под обстрелом ВСУ в пятницу, 5 апреля. 4 апреля после атаки беспилотников на Курск пожар начался в детском центре развития творчества. Также губернатор региона разместил информацию, что возле Центрального рынка в Курске произошло возгорание после сбития БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ охотятся за медиками и спасателями в приграничных регионах РоссииСемь мирных жителей ранены в результате обстрела ГорловкиВосемь БПЛА атаковали Курскую область – Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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курская область, всу (вооруженные силы украины), новости сво, пво, россия, украина, министерство обороны рф
Украинский воздушный шар сбили над территорией Курской области
Над Курской областью уничтожен малоразмерный воздушный шар ВСУ
10:03 16.04.2024 (обновлено: 10:07 16.04.2024)