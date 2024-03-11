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Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть
Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть
Отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T20:42
2024-03-11T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене. Об этом РИА Новости Крым заявил сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.В понедельник на сайте Государственной думы был опубликован принятый к рассмотрению законопроект, авторами которого стали сенаторы Сергей Цеков и Константин Затулин. В документе предлагается признать незаконным решение Верховного Совета от 1954 г. о передаче Крыма в состав УССР. По мнению экспертов, оно было принято с многочисленными нарушениями необходимой процедуры.Признание незаконным акта передачи Крыма в состав УССР не исправит украинского прошлого полуострова, но оно позволит привести в соответствие с реалиями нормативную базу.Сергей Цеков напомнил, что Государственный совет Республики Крым обратился по этому поводу в Конституционный суд РФ."Большая работа проведена Государственным советом Крыма после анализа тех документов, которые принимались в 1954 году. Эта работа ведется интенсивно, и я думаю, что, в конце концов, она завершится конкретной реакцией Конституционного суда. Но пока такого решения нет, мы решили подать этот законопроект", - пояснил он.Сенатор от Крыма напомнил, что Россия является правопреемником СССР и в этом качестве уже неоднократно денонсировала международные договоры, заключенные Советским Союзом."Недавно денонсировали договор, который предоставлял хорошие условия для рыболовства в Баренцевом море Великобритании. Мы посчитали, что он более не отвечает нашим интересам. Точно так же мы считаем, что многие решения, которые принимались в то время в Советском Союзе, могут быть отменены решениями Государственной думы и Cовета Федерации", - сказал Цеков.Читайте также на РИА Новости Крым:Соратник Ельцина рассказал, почему РФ в 1991 году не присоединила КрымКак Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – экспертВхождение в Российскую империю ознаменовало новую судьбу Крыма – историк
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крым, украина, россия, сергей цеков, закон и право, совет федерации, государственная дума рф, политика, история, ссср, мнения
Отмена решения о передаче Крыма УССР – автор законопроекта пояснил суть

Отмена решения о передаче Крыма УССР станет аргументом о принадлежности полуострова России

20:42 11.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья МининаФлаги России в Симферополе
Флаги России в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости . Наталья Минина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене. Об этом РИА Новости Крым заявил сенатор Российской Федерации от Крыма Сергей Цеков.
В понедельник на сайте Государственной думы был опубликован принятый к рассмотрению законопроект, авторами которого стали сенаторы Сергей Цеков и Константин Затулин. В документе предлагается признать незаконным решение Верховного Совета от 1954 г. о передаче Крыма в состав УССР. По мнению экспертов, оно было принято с многочисленными нарушениями необходимой процедуры.
"Отмена этого решения дает нам возможность предметно говорить с теми странами, которые уважают Россию. Крым с 2014 года на слуху у всех государств мирового сообщества, поэтому у них часто возникает вопрос: если это решение было незаконным, то почему вы его не отмените? Вот мы и решили инициировать этот вопрос в Госдуме. Считаем, что это решение на сегодняшний день назрело", - скаал он.
Признание незаконным акта передачи Крыма в состав УССР не исправит украинского прошлого полуострова, но оно позволит привести в соответствие с реалиями нормативную базу.
Сергей Цеков напомнил, что Государственный совет Республики Крым обратился по этому поводу в Конституционный суд РФ.
"Большая работа проведена Государственным советом Крыма после анализа тех документов, которые принимались в 1954 году. Эта работа ведется интенсивно, и я думаю, что, в конце концов, она завершится конкретной реакцией Конституционного суда. Но пока такого решения нет, мы решили подать этот законопроект", - пояснил он.
Сенатор от Крыма напомнил, что Россия является правопреемником СССР и в этом качестве уже неоднократно денонсировала международные договоры, заключенные Советским Союзом.
"Недавно денонсировали договор, который предоставлял хорошие условия для рыболовства в Баренцевом море Великобритании. Мы посчитали, что он более не отвечает нашим интересам. Точно так же мы считаем, что многие решения, которые принимались в то время в Советском Союзе, могут быть отменены решениями Государственной думы и Cовета Федерации", - сказал Цеков.
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