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Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году - РИА Новости Крым, 20.01.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году
Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году
Крым мог стать независимым государством и воссоединиться с Россией еще в 1991 году. 20 января, за 11 месяцев до подписания Беловежского соглашения о прекращении РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T07:09
2024-01-20T07:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым мог стать независимым государством и воссоединиться с Россией еще в 1991 году. 20 января, за 11 месяцев до подписания Беловежского соглашения о прекращении существования СССР, на полуострове состоялся референдум о воссоздании Крымской АССР, ликвидированной в 1945 году. Подавляющее большинство крымчан продемонстрировало свою волю всему миру, но история пошла по другому пути, и возвращение в Россию отодвинулось на долгие 23 года. Тогда, в 1991 году, в Крыму этого, конечно, еще не знали, но чувствовали тревогу и угрозу от поднимающего голову национализма. Волеизъявление 20 января 1991-го заложило необходимую правовую базу для проведения референдума 16 марта 2014-го, и многие полноценно осознали это только после того, как воссоединились с исторической Родиной.Что чувствовал КрымРешение о проведении референдума 1991 года не возникло спонтанно - этому предшествовали события предыдущих нескольких лет, показавших, что Советский Союз находится на грани распада, а Украина присоединилась к "параду суверенитетов" и взяла курс на независимость.Многие крымчане осознавали, что в случае распада СССР полуостров может оказаться за пределами своей Родины, которой для Крыма всегда была Россия. Особенно остро это чувствовали представители региона в украинском парламенте. По словам Цекова, стремление "незалежности" проявляли не только националистически настроенные депутаты западных областей, но и представители юго-восточных регионов. Хотя они и не были такими настырными и дерзкими, как западники, но при принятии ключевых решений, когда нужно было проявить волю, они нередко голосовали в фарватере агрессивного националистического меньшинства."Это была аморфная масса, в основном коммунисты – директора предприятий, председатели совхозов и колхозов, которые больше думали о своих "вотчинах", чем об Украине и тем более о Советском Союзе в целом", - констатирует сенатор."Крымский консенсус" 1991 годаКрыму нужно было думать над тем, как защититься от нависшей угрозы. Решение лежало на поверхности. О необходимости восстановления автономии говорили тогда многие местные политики, ученые и общественные деятели. Позиция Крымского областного совета во главе с Николаем Багровым в этом вопросе была единодушной. Для проведения референдума депутаты в конце 1990 года приняли соответствующий закон. Тогда на сессии в Симферополе присутствовал председатель Верховного Совета УССР и будущий президент "незалежной" Леонид Кравчук, который убеждал не проводить референдум и говорил о целесообразности преобразования статуса полуострова решением украинского парламента, суля Крыму всяческие "блага". К счастью, его тогда не послушали и настояли на своем.20 января 1991 года состоялся первый в истории Советского Союза референдум по вопросу воссоздания Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора. Формулировка вопроса, разумеется, была тщательно продумана. Фактически люди голосовали за выход из состава Украинской ССР, ведь в вопросе речь идет о воссоздании Крымской АССР, которая до 1945 года входила в состав РСФСР.Результаты полностью отразили устремления крымчан и их оценку происходящего в стране: при явке 81,37% "за" проголосовали 93,26% избирателей. Такая активность объяснялась не только желанием жителей полуострова воссоединиться с Россией, но и реальной националистической угрозой. Помимо украинских русофобов, ситуацию в регионе "подогревало" и радикальное политическое крыло крымско-татарского национального движения – так называемый "меджлис крымско-татарского народа"*, лидеры которого настаивали на создании в Крыму национальной автономии, а также спекулировали на проблемах народа, отмечает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.Но, конечно, важнейшей целью воссоздания Крымской автономии было создание правовых условий для возвращения полуострова в Россию в период уже наметившегося распада Советского Союза."В окружении Ельцина нас называли сепаратистами"Однако стать частью России в то время Крыму было не суждено. В феврале 1991 года власти Украины объявили о восстановлении Крымской АССР в составе Украинской республики, чем якобы исполнили волю крымского народа. 24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость, а 1 декабря провела всеукраинский референдум для подтверждения суверенного статуса, не спросив мнения крымчан и поставив их перед фактом: "вы будете жить в составе Украины".Сдаваться просто так никто не собирался. В мае 1992 года Верховный совет Крыма опубликовал Акт о провозглашении государственной самостоятельности РК, а уже на следующий день одобрил Конституцию, по которой Крым получал право самостоятельно избирать президента, правительство и Верховный суд, выдавать гражданство и утверждать государственные языки. Планировалось провести еще один референдум – теперь уже о государственной самостоятельности. Но украинские власти надавили, и от всеобщего волеизъявления отказаться.Свою трагическую роль сыграла и неготовность тогдашнего российского руководства принимать полуостров в свой состав. Сергей Цеков вспоминает: в окружении президента Бориса Ельцина представителей властей Крыма называли "сепаратистами, которые хотят поссорить Россию с Украиной".О неготовности России 90-х к возвращению Крыма, а также Донбасса говорил в свое время и первый зампредседателя Верховного Совета РФ в 1991-1993 годах и впоследствии глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. По его словам, у России тогда "не было ни времени на переговоры с Украиной, ни ресурсов для того, чтобы прокормить новые регионы", а думали о том, "как бы выжить".Крым бы все равно вернулсяКак бы там ни было, референдум 20 января заложил юридические основы для проведения референдума в 2014 году и легитимного воссоединения с Россией. Автономия действительно была своего рода "защитной оболочкой" и надеждой на то, что когда-то Крым вернется в состав России. Крымчане надеялись, что это произойдет гораздо раньше, но процесс, к сожалению, получил затяжной характер и занял более 20 лет, констатировала Наталья Киселева.Конечно, полуостров в любом случае вернулся бы на Родину, как вернутся и другие исторические земли России, убеждена руководитель регионального филиала ФоРГО. Но в условиях государственного переворота в Киеве автономный статус обеспечил Крыму правовые основания, обозначенные в Конституции республики.*экстремистская организация, запрещенная в России
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крым, крым в истории: секреты, факты, фото, общество, история, ссср, украина, сергей цеков, наталья киселева
Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году

Референдум 1991 года защитил Крым от национализма и предопределил его возвращение в Россию

07:09 20.01.2024
 
Крымский референдум 1991 года, фото из Центрального музея Тавриды
Крымский референдум 1991 года, фото из Центрального музея Тавриды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым мог стать независимым государством и воссоединиться с Россией еще в 1991 году. 20 января, за 11 месяцев до подписания Беловежского соглашения о прекращении существования СССР, на полуострове состоялся референдум о воссоздании Крымской АССР, ликвидированной в 1945 году.
Подавляющее большинство крымчан продемонстрировало свою волю всему миру, но история пошла по другому пути, и возвращение в Россию отодвинулось на долгие 23 года. Тогда, в 1991 году, в Крыму этого, конечно, еще не знали, но чувствовали тревогу и угрозу от поднимающего голову национализма. Волеизъявление 20 января 1991-го заложило необходимую правовую базу для проведения референдума 16 марта 2014-го, и многие полноценно осознали это только после того, как воссоединились с исторической Родиной.

Что чувствовал Крым

Решение о проведении референдума 1991 года не возникло спонтанно - этому предшествовали события предыдущих нескольких лет, показавших, что Советский Союз находится на грани распада, а Украина присоединилась к "параду суверенитетов" и взяла курс на независимость.
"Мы почувствовали это еще в конце 80-х годов, – вспоминает сенатор РФ Сергей Цеков, который в тот период был депутатом Верховного Совета УССР. – Особенно после того, как был принят закон УССР о языках, в котором русский перестал быть государственным на Украине и стал "языком межнационального общения". Было понятно, что в Советском Союзе слабая власть, что Михаил Горбачев заигрался в "перестройку" и теряет рычаги управления страной".
Многие крымчане осознавали, что в случае распада СССР полуостров может оказаться за пределами своей Родины, которой для Крыма всегда была Россия. Особенно остро это чувствовали представители региона в украинском парламенте. По словам Цекова, стремление "незалежности" проявляли не только националистически настроенные депутаты западных областей, но и представители юго-восточных регионов. Хотя они и не были такими настырными и дерзкими, как западники, но при принятии ключевых решений, когда нужно было проявить волю, они нередко голосовали в фарватере агрессивного националистического меньшинства.
"Это была аморфная масса, в основном коммунисты – директора предприятий, председатели совхозов и колхозов, которые больше думали о своих "вотчинах", чем об Украине и тем более о Советском Союзе в целом", - констатирует сенатор.

"Крымский консенсус" 1991 года

Крыму нужно было думать над тем, как защититься от нависшей угрозы. Решение лежало на поверхности. О необходимости восстановления автономии говорили тогда многие местные политики, ученые и общественные деятели. Позиция Крымского областного совета во главе с Николаем Багровым в этом вопросе была единодушной. Для проведения референдума депутаты в конце 1990 года приняли соответствующий закон. Тогда на сессии в Симферополе присутствовал председатель Верховного Совета УССР и будущий президент "незалежной" Леонид Кравчук, который убеждал не проводить референдум и говорил о целесообразности преобразования статуса полуострова решением украинского парламента, суля Крыму всяческие "блага". К счастью, его тогда не послушали и настояли на своем.
20 января 1991 года состоялся первый в истории Советского Союза референдум по вопросу воссоздания Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта СССР и участника Союзного договора. Формулировка вопроса, разумеется, была тщательно продумана. Фактически люди голосовали за выход из состава Украинской ССР, ведь в вопросе речь идет о воссоздании Крымской АССР, которая до 1945 года входила в состав РСФСР.
Результаты полностью отразили устремления крымчан и их оценку происходящего в стране: при явке 81,37% "за" проголосовали 93,26% избирателей. Такая активность объяснялась не только желанием жителей полуострова воссоединиться с Россией, но и реальной националистической угрозой. Помимо украинских русофобов, ситуацию в регионе "подогревало" и радикальное политическое крыло крымско-татарского национального движения – так называемый "меджлис крымско-татарского народа"*, лидеры которого настаивали на создании в Крыму национальной автономии, а также спекулировали на проблемах народа, отмечает руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политолог Наталья Киселева.
"Об угрозе обоих национализмов крымчане знали не понаслышке. На тот момент были живы многие участники Великой Отечественной войны и люди, которые пережили оккупацию полуострова, поэтому "Движение 20 января" приобрело массовый характер и поддержку", – пояснила эксперт.
Но, конечно, важнейшей целью воссоздания Крымской автономии было создание правовых условий для возвращения полуострова в Россию в период уже наметившегося распада Советского Союза.

"В окружении Ельцина нас называли сепаратистами"

Однако стать частью России в то время Крыму было не суждено. В феврале 1991 года власти Украины объявили о восстановлении Крымской АССР в составе Украинской республики, чем якобы исполнили волю крымского народа. 24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость, а 1 декабря провела всеукраинский референдум для подтверждения суверенного статуса, не спросив мнения крымчан и поставив их перед фактом: "вы будете жить в составе Украины".
Сдаваться просто так никто не собирался. В мае 1992 года Верховный совет Крыма опубликовал Акт о провозглашении государственной самостоятельности РК, а уже на следующий день одобрил Конституцию, по которой Крым получал право самостоятельно избирать президента, правительство и Верховный суд, выдавать гражданство и утверждать государственные языки. Планировалось провести еще один референдум – теперь уже о государственной самостоятельности. Но украинские власти надавили, и от всеобщего волеизъявления отказаться.
Свою трагическую роль сыграла и неготовность тогдашнего российского руководства принимать полуостров в свой состав. Сергей Цеков вспоминает: в окружении президента Бориса Ельцина представителей властей Крыма называли "сепаратистами, которые хотят поссорить Россию с Украиной".
О неготовности России 90-х к возвращению Крыма, а также Донбасса говорил в свое время и первый зампредседателя Верховного Совета РФ в 1991-1993 годах и впоследствии глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. По его словам, у России тогда "не было ни времени на переговоры с Украиной, ни ресурсов для того, чтобы прокормить новые регионы", а думали о том, "как бы выжить".
"Примитивное понимание процессов там было. И мы, конечно, были неопытными, было много случайных людей среди нас. Плюс Украина укрепила вертикаль, создала свою армию, милицию. Все было взято под контроль. Мы вроде бы были в республике властью, но ничем особо не распоряжались. Кроме того, на власть в Крыму воздействовали различные структуры, работали с определенными группами влияния, и им удалось быстро нас рассорить", – объяснил Сергей Цеков причины неудач.

Крым бы все равно вернулся

Как бы там ни было, референдум 20 января заложил юридические основы для проведения референдума в 2014 году и легитимного воссоединения с Россией. Автономия действительно была своего рода "защитной оболочкой" и надеждой на то, что когда-то Крым вернется в состав России. Крымчане надеялись, что это произойдет гораздо раньше, но процесс, к сожалению, получил затяжной характер и занял более 20 лет, констатировала Наталья Киселева.
Конечно, полуостров в любом случае вернулся бы на Родину, как вернутся и другие исторические земли России, убеждена руководитель регионального филиала ФоРГО. Но в условиях государственного переворота в Киеве автономный статус обеспечил Крыму правовые основания, обозначенные в Конституции республики.
*экстремистская организация, запрещенная в России
Крымский референдум 1991 года - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января 2023, 11:29
Первый крымский референдум: как это было
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКрым в истории: секреты, факты, фотоОбществоИсторияСССРУкраинаСергей ЦековНаталья Киселева
 
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