https://crimea.ria.ru/20240411/ugrozy-zelenskogo-krymu-dokazyvayut-pravilnost-resheniya-ob-svo---kreml-1136473707.html

Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль

Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль

Угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского провести новое контрнаступление и разрушить Крымский мост свидетельствуют о правильности решения о начале... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T13:53

2024-04-11T13:53

2024-04-11T16:23

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владимир зеленский (президент украины)

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безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского провести новое контрнаступление и разрушить Крымский мост свидетельствуют о правильности решения о начале спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.При этом, подчеркнул представитель Кремля, киевский режим не скрывает своих планов разрушить российскую инфраструктуру."Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность", - добавил Песков.10 апреля Зеленский заявил об очередном украинском плане контрнаступления, который предполагает удары по объектам на территории Российской Федерации и разрушение Крымского моста. При этом он впервые заговорил о возможности переговоров с Россией после так называемой "мирной" конференции, которая пройдет в Швейцарии.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что ВСУ не способны на новое "контрнаступление", поскольку даже в случае выделения американской помощи у боевиков нет возможности к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов.В начала апреля в интервью чешской газете Seznam zprávy эксперт Михаил Самус сообщил, что украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУРазрушение Крымского моста входит в новый "план" ЗеленскогоКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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