Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль
Угрозы Зеленского новым контрнаступлением на Крым доказывают правильность проведения СВО
13:53 11.04.2024 (обновлено: 16:23 11.04.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского провести новое контрнаступление и разрушить Крымский мост свидетельствуют о правильности решения о начале спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решений о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, киевский режим не скрывает своих планов разрушить российскую инфраструктуру.
"Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность", - добавил Песков.
10 апреля Зеленский заявил об очередном украинском плане контрнаступления, который предполагает удары по объектам на территории Российской Федерации и разрушение Крымского моста. При этом он впервые заговорил о возможности переговоров с Россией после так называемой "мирной" конференции, которая пройдет в Швейцарии.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что ВСУ не способны на новое "контрнаступление", поскольку даже в случае выделения американской помощи у боевиков нет возможности к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов.
В начала апреля в интервью чешской газете Seznam zprávy эксперт Михаил Самус сообщил, что украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров.
Читайте также на РИА Новости Крым: