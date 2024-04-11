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Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль
Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль
Угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского провести новое контрнаступление и разрушить Крымский мост свидетельствуют о правильности решения о начале... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T13:53
2024-04-11T16:23
крым
крымский мост
дмитрий песков
кремль
новости сво
украина
владимир зеленский (президент украины)
политика
безопасность республики крым и севастополя
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского провести новое контрнаступление и разрушить Крымский мост свидетельствуют о правильности решения о начале спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.При этом, подчеркнул представитель Кремля, киевский режим не скрывает своих планов разрушить российскую инфраструктуру."Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность", - добавил Песков.10 апреля Зеленский заявил об очередном украинском плане контрнаступления, который предполагает удары по объектам на территории Российской Федерации и разрушение Крымского моста. При этом он впервые заговорил о возможности переговоров с Россией после так называемой "мирной" конференции, которая пройдет в Швейцарии.Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что ВСУ не способны на новое "контрнаступление", поскольку даже в случае выделения американской помощи у боевиков нет возможности к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов.В начала апреля в интервью чешской газете Seznam zprávy эксперт Михаил Самус сообщил, что украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский снова "идет в контрнаступ" – сколько могут продержаться ВСУРазрушение Крымского моста входит в новый "план" ЗеленскогоКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США
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Угрозы Зеленского Крыму доказывают правильность решения об СВО – Кремль

Угрозы Зеленского новым контрнаступлением на Крым доказывают правильность проведения СВО

13:53 11.04.2024 (обновлено: 16:23 11.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Угрозы лидера киевского режима Владимира Зеленского провести новое контрнаступление и разрушить Крымский мост свидетельствуют о правильности решения о начале спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
"Тем самым доказывает для нас абсолютную правильность принятых президентом решений о начале специальной военной операции", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины и ее планах разрушения Крымского моста.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, киевский режим не скрывает своих планов разрушить российскую инфраструктуру.
"Киевский режим в открытую говорит о своих агрессивных планах, террористических планах в отношении инфраструктуры РФ. Тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность", - добавил Песков.
10 апреля Зеленский заявил об очередном украинском плане контрнаступления, который предполагает удары по объектам на территории Российской Федерации и разрушение Крымского моста. При этом он впервые заговорил о возможности переговоров с Россией после так называемой "мирной" конференции, которая пройдет в Швейцарии.
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что ВСУ не способны на новое "контрнаступление", поскольку даже в случае выделения американской помощи у боевиков нет возможности к продолжительному сопротивлению на фоне многократного военного превосходства России и неспособности западного ВПК быстро наладить производство боеприпасов.
В начала апреля в интервью чешской газете Seznam zprávy эксперт Михаил Самус сообщил, что украинское военное командование не оставляет планов провести новое контрнаступление и захватить Крымский полуостров.
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КрымКрымский мостДмитрий ПесковКремльНовости СВОУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)ПолитикаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости
 
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