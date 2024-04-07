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Крымский мост хорошо защищен – Буданов*

Крымский мост хорошо защищен – Буданов* - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Крымский мост хорошо защищен – Буданов*

Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, признал, что Крымский мост хорошо... РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T18:28

2024-04-07T18:28

2024-04-07T18:31

кирилл буданов*

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крым

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, признал, что Крымский мост хорошо защищен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Буданова* телеканалу ARD.Журналист телеканала ARD в интервью задал вопрос Буданову, почему Крымский мост еще стоит, если он остается одной из целей Киева.А марте Буданов* заявил о подготовке "серьезной операции" в Крыму. По его словам, все действия украинских военных в районе Черного моря в 2022-2023 годах "были связаны одним стратегическим замыслом".В феврале Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. По его словам, диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы киевского режима в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровПольский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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