https://crimea.ria.ru/20240407/krymskiy-most-khorosho-zaschischen--budanov-1136349822.html
Крымский мост хорошо защищен – Буданов*
Крымский мост хорошо защищен – Буданов* - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Крымский мост хорошо защищен – Буданов*
Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, признал, что Крымский мост хорошо... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T18:28
2024-04-07T18:28
2024-04-07T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, признал, что Крымский мост хорошо защищен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Буданова* телеканалу ARD.Журналист телеканала ARD в интервью задал вопрос Буданову, почему Крымский мост еще стоит, если он остается одной из целей Киева.А марте Буданов* заявил о подготовке "серьезной операции" в Крыму. По его словам, все действия украинских военных в районе Черного моря в 2022-2023 годах "были связаны одним стратегическим замыслом".В феврале Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. По его словам, диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы киевского режима в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровПольский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кирилл буданов*, новости, крымский мост, россия, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, крым, атаки всу на крым
Крымский мост хорошо защищен – Буданов*
Буданов* признал хорошую защиту Крымского моста
18:28 07.04.2024 (обновлено: 18:31 07.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, признал, что Крымский мост хорошо защищен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Буданова* телеканалу ARD.
Журналист телеканала ARD в интервью задал вопрос Буданову, почему Крымский мост еще стоит, если он остается одной из целей Киева.
"Мост (Крымский – ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой", – ответил глава военной разведки МО Украины.
А марте Буданов* заявил
о подготовке "серьезной операции" в Крыму. По его словам, все действия украинских военных в районе Черного моря в 2022-2023 годах "были связаны одним стратегическим замыслом".
В феврале Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. По его словам, диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы киевского режима в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.