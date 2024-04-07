Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост хорошо защищен – Буданов* - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240407/krymskiy-most-khorosho-zaschischen--budanov-1136349822.html
Крымский мост хорошо защищен – Буданов*
Крымский мост хорошо защищен – Буданов* - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Крымский мост хорошо защищен – Буданов*
Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, признал, что Крымский мост хорошо... РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T18:28
2024-04-07T18:31
кирилл буданов*
новости
крымский мост
россия
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
крым
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:439:1161:1092_1920x0_80_0_0_e24ed3845013a9be690c001eb857b5c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, признал, что Крымский мост хорошо защищен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Буданова* телеканалу ARD.Журналист телеканала ARD в интервью задал вопрос Буданову, почему Крымский мост еще стоит, если он остается одной из целей Киева.А марте Буданов* заявил о подготовке "серьезной операции" в Крыму. По его словам, все действия украинских военных в районе Черного моря в 2022-2023 годах "были связаны одним стратегическим замыслом".В феврале Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. По его словам, диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы киевского режима в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостровПольский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые землиЛавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
крымский мост
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:409:1161:1280_1920x0_80_0_0_17b2f61b79a082c59dfe8fc8e38195a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл буданов*, новости, крымский мост, россия, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, крым, атаки всу на крым
Крымский мост хорошо защищен – Буданов*

Буданов* признал хорошую защиту Крымского моста

18:28 07.04.2024 (обновлено: 18:31 07.04.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, признал, что Крымский мост хорошо защищен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Буданова* телеканалу ARD.
Журналист телеканала ARD в интервью задал вопрос Буданову, почему Крымский мост еще стоит, если он остается одной из целей Киева.

"Мост (Крымский – ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой", – ответил глава военной разведки МО Украины.

А марте Буданов* заявил о подготовке "серьезной операции" в Крыму. По его словам, все действия украинских военных в районе Черного моря в 2022-2023 годах "были связаны одним стратегическим замыслом".
В феврале Буданов* анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что в регионе блестяще работает правоохранительный блок, благодаря чему задержаны все без исключения группы, совершавшие теракты. По его словам, диверсантов в республике ждут только смерть или тюрьма.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что угрозы киевского режима в отношении Крыма являются форменным нацизмом. Он подчеркнул, что век террористов не долог и в итоге они не уйдут от расплаты.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
Польский генерал: Украина не вернет Крым и рискует потерять новые земли
Лавров сделал заявление по ядерному потенциалу РФ и ударам по Крыму
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
 
Кирилл Буданов*НовостиКрымский мостРоссияБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииКрымАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:14Пять мирных жителей ранены и один погиб от украинских обстрелов в ДНР
18:57Украина готовит ответ на удары ВС РФ по объектам в Харькове – Зеленский
18:37Нападение на полицейских в Подмосковье – один убит
18:28Крымский мост хорошо защищен – Буданов*
17:59Ранены трое сотрудников ЗАЭС: в Росатоме заявили о беспрецедентной атаке
17:5415 украинских беспилотников атаковали две области РФ
17:43Иномарка сбила подростка в Алуште
17:02Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС
16:30При атаке ВСУ на Белгород ранены двое детей и погибла девушка
16:07ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
16:03Над двумя регионами России сбиты украинские беспилотники
15:40Из-за ситуации в Орске почти 100 человек обратились за медпомощью
15:05Десятки смертельных контратак: ВСУ за сутки потеряли почти тысячу человек
14:44Зеленский стал жертвой американских выборов - Захарова
14:35Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС
14:07На Украине уничтожен склад натовских безэкипажных катеров ВСУ
13:43Более 60 населенных пунктов под угрозой подтопления в Курганской области
13:13Из-за паводка в Казахстане погибли два человека - МЧС
12:45К чему приведет Европу и Украину победа Пеллегрини в Словакии
12:17Паводок в Оренбургской области объявлен ЧС федерального характера
Лента новостейМолния