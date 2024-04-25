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ВСУ потеряли еще 1000 боевиков и десятки единиц техники и артиллерии

ВСУ потеряли еще 1000 боевиков и десятки единиц техники и артиллерии - РИА Новости Крым, 25.04.2024

ВСУ потеряли еще 1000 боевиков и десятки единиц техники и артиллерии

Подразделения группировок российских войск за сутки уничтожили более двух десятков единиц тяжелой техники и артиллерии ВСУ. Потери противника составили до... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T15:33

2024-04-25T15:33

2024-04-25T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Подразделения группировок российских войск за сутки уничтожили более двух десятков единиц тяжелой техники и артиллерии ВСУ. Потери противника составили до тысячи боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили три гаубицы М777 производства США, три боевые машины реактивных систем залпового огня: Vampire производства Чехии, "Град" и Himars производства США. Противник потерял до 30 военнослужащих"Подразделения "Южной" группировки войск отразили контратаку штурмовой группы 80-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении. – Противник потерял до 500 военнослужащих, 155-мм самоходку Paladin и две 155-мм гаубицы М777 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы: "Нота", "Анклав", "Буковель-AD", два автомобиля и два склада боеприпасов".Подразделения группировки войск "Центр" отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ в районе Новобахмутовки, Семеновки, Очеретино, Нетайлово, Керамик и северо-восточнее Новоселовки Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, три боевые бронемашины и автомобиль."В ходе контрбатарейной борьбы поражена 155-мм самоходка Paladin и 105-мм буксируемая гаубица М102 производства США, две 152-мм самоходки "Акация", две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 152-мм орудие "Д-20", – добавили в оборонном ведомстве.Кроме того, подразделения группировки войск "Восток" уничтожили до 90 украинских боевиков в районе Гуляй Поле Запорожской области, Угледара, Старомайорского и Урожайного ДНР. Также поражены бронетранспортер, четыре автомобиля и гаубица FH-70 производства Великобритании.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 121-й бригад теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районе Работино, Малых Щербаков Запорожской области, Никополя и Капуловки Днепропетровской области, Михайловки Херсонской области. Противник потерял до 30 боевиков, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США и 122-мм гаубицу "Д-30".Читайте также на РИА Новости Крым:"Это доставит больше проблем самой Украине" – Кремль о поставках ATACMSБайден подписал пакет законов о помощи УкраинеСотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика