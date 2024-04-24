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Сотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Сотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО
Сотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Сотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО
Российские военные уничтожили пости 300 украинских беспилотников полтора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T15:57
2024-04-24T16:00
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
пво
дрг
авиация
ракетные войска
артиллерия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пости 300 украинских беспилотников полтора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожена радиолокационная станция кругового обзора "П-18". Также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ и живая сила и военная техника в 117 районах.Ранее в оборонном ведомстве сообщили о пресечении деятельности шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.Кроме того, сообщилось о том, что в Староконстантинове Хмельницкой области ВСК России уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow. Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка сил "Днепр" разбила позиции боевиков на ХерсонщинеМощный удар нанесен по местам хранения ракетного вооружения ВСУВСУ потерпели провал на четырех направлениях
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), пво, дрг, авиация, ракетные войска, артиллерия, новые регионы россии, харьковская область
Сотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО

Военные уничтожили 299 беспилотников, склад топлива ВСУ и цех производства дронов за сутки

15:57 24.04.2024 (обновлено: 16:00 24.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400
Полк С-400 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили пости 300 украинских беспилотников полтора десятка реактивных снарядов и управляемых авиабомб, в том числе западного производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за минувшие сутки сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО Himars производства США и "Ольха", а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции", – сказано в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожена радиолокационная станция кругового обзора "П-18". Также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ и живая сила и военная техника в 117 районах.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили о пресечении деятельности шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Харьковской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.
Кроме того, сообщилось о том, что в Староконстантинове Хмельницкой области ВСК России уничтожили склад с британскими ракетами Storm Shadow. Соединениями группировки войск "Днепр" за прошедшие сутки в Херсонской области уничтожено три лодки противника, место дислокации вражеского подразделения, минометный расчет и самоходка. Потери противника в живой силе составили 20 человек убитыми, 14 - ранено.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОДРГАвиацияРакетные войскаАртиллерияНовые регионы РоссииХарьковская область
 
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