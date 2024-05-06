https://crimea.ria.ru/20240506/rossiyanin-zaderzhan-za-podgotovku-terakta-po-zadaniyu-spetssluzhb-ukrainy-1137072733.html
Россиянин задержан за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины
Россиянин задержан за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Россиянин задержан за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины
Житель Тамбова задержан за подготовку терактов у зданий двух судов, которые он намеревался осуществить по заданию спецслужб Украины. Об этом со ссылкой на Центр РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T09:56
2024-05-06T09:56
2024-05-06T09:58
россия
тамбов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсия
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Житель Тамбова задержан за подготовку терактов у зданий двух судов, которые он намеревался осуществить по заданию спецслужб Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.Подозрительного мужчину заметили сотрудники РЖД при обходе территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова. Он закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны мужчина был задержан, на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа ФСБ России.Как выяснилось при осмотре, под строительным мусором находились два самодельных взрывных устройства, их оперативно обезвредили специалисты-взрывотехники. В ходе опроса задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России. И в марте 2024 года ему была поставлена задача - совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовившего теракты украинского агента ликвидировали в ЛенобластиЗа шпионаж в пользу СБУ в Запорожской области задержан гражданин УкраиныУстановили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в Твери
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россия, тамбов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсия, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Россиянин задержан за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины
Житель Тамбова задержан за подготовку терактов возле судов по заданию спецслужб Украины
09:56 06.05.2024 (обновлено: 09:58 06.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Житель Тамбова задержан за подготовку терактов у зданий двух судов, которые он намеревался осуществить по заданию спецслужб Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости.
"ФСБ РФ совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Подозрительного мужчину заметили сотрудники РЖД при обходе территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова. Он закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Прибывшим по вызову нарядом охраны мужчина был задержан, на место происшествия вызвана оперативно-следственная группа ФСБ России.
Как выяснилось при осмотре, под строительным мусором находились два самодельных взрывных устройства, их оперативно обезвредили специалисты-взрывотехники. В ходе опроса задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал различные тематические интернет-ресурсы, в том числе сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года был завербован украинскими спецслужбами для проведения диверсий и терактов на территории России. И в марте 2024 года ему была поставлена задача - совершить диверсионно-террористические акты в отношении Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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