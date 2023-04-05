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Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте
Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте
Вооруженные силы Украины за сутки только на Донецком направлении потеряли более 400 боевиков и большое число военной техники. Кроме того, противник несет... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T15:22
2023-04-05T15:22
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки только на Донецком направлении потеряли более 400 боевиков и большое число военной техники. Кроме того, противник несет серьезные потери на других направлениях, сообщает в среду Минобороны России.Донецкий фронтНа Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и артиллерии уничтожены два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица.По данным оборонного ведомства, потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников.Потери противника на других направленияхНа Купянской линии за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.На Красно-Лиманском направлении сорвана контратака противника в районе Северска Донецкой Народной Республики, поражены подразделения ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы - всего уничтожено свыше 80 украинских боевиков, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах донецкой Новомихайловки и запорожского Гуляйполя.На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация".Читайте также на РИА Новости Крым:Где ВСУ несут наибольшие потериРоссийские силы ПВО впервые сбили новую украинскую ракету "Гром-2"Шойгу заявил о наращивании вооружений в зоне спецоперации
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Новости
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РИА Новости Крым
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сво, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, армия и флот, министерство обороны рф, новости
Армия России бьет противника - огромные потери ВСУ на Донецком фронте

Минобороны: противник несет наибольшие потери на Донецком направлении

15:22 05.04.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за сутки только на Донецком направлении потеряли более 400 боевиков и большое число военной техники. Кроме того, противник несет серьезные потери на других направлениях, сообщает в среду Минобороны России.

Донецкий фронт

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и артиллерии уничтожены два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица.
По данным оборонного ведомства, потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наемников.

Потери противника на других направлениях

На Купянской линии за сутки уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении сорвана контратака противника в районе Северска Донецкой Народной Республики, поражены подразделения ВСУ в районах Невского и Червоной Дибровы - всего уничтожено свыше 80 украинских боевиков, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки уничтожены до 30 украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах донецкой Новомихайловки и запорожского Гуляйполя.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица "Акация".
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СВОУкраинаРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотМинистерство обороны РФНовости
 
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