https://crimea.ria.ru/20230330/tri-ukrainskie-drg-razbity-na-kupyanskom-napravlenii--sorvana-rotatsiya-vsu-1127858975.html

Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУ

Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУ - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T09:02

2023-03-30T09:02

2023-03-30T08:57

всу (вооруженные силы украины)

сво

вооруженные силы россии

армия и флот

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского сообщает РИА Новости.По его словам, на участке обороны первой танковой армии украинские военные попытались у провести разведку боем, однако получили решительный отпор.Зыбинский также проинформировал, что артиллерия российской группировки уничтожила два минометных расчета противника возле Крахмального и Котляровки. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожили три беспилотника "Фурия" в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок.Ранее российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, потери противника исчисляются десятками.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНРУничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в ДонбассеУкраинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина