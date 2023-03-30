https://crimea.ria.ru/20230330/tri-ukrainskie-drg-razbity-na-kupyanskom-napravlenii--sorvana-rotatsiya-vsu-1127858975.html
Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУ
Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУ - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T09:02
2023-03-30T09:02
2023-03-30T08:57
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского сообщает РИА Новости.По его словам, на участке обороны первой танковой армии украинские военные попытались у провести разведку боем, однако получили решительный отпор.Зыбинский также проинформировал, что артиллерия российской группировки уничтожила два минометных расчета противника возле Крахмального и Котляровки. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожили три беспилотника "Фурия" в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок.Ранее российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, потери противника исчисляются десятками.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть групп украинских диверсантов уничтожены в Харьковской области и ЛНРУничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в ДонбассеУкраинские диверсанты под видом военных РФ атакуют Запорожскую область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), сво, вооруженные силы россии, армия и флот, украина
Три украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении – сорвана ротация ВСУ
Российские военные уничтожили три украинские группы диверсантов и сорвали ротацию ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского сообщает РИА Новости.
"Военнослужащие группировки войск "Запад" <...> также сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново", — добавил он.
По его словам, на участке обороны первой танковой армии украинские военные попытались у провести разведку боем, однако получили решительный отпор.
"В результате контратаки наших войск противник понес потери и вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции. В ходе боя уничтожено до 15 боевиков, пятеро взяты в плен", — рассказал он.
Зыбинский также проинформировал, что артиллерия российской группировки уничтожила два минометных расчета противника возле Крахмального и Котляровки. Кроме того, расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожили три беспилотника "Фурия" в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок.
Ранее российские военные пресекли попытку украинских вооруженных сил десантироваться на левобережье Херсонской области. По словам врио губернатора региона Владимира Сальдо, артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом
, потери противника исчисляются десятками.
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