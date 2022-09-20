https://crimea.ria.ru/20220920/voennoplennyy-vsu-soldaty-dlya-kieva--pushechnoe-myaso--1124565277.html
Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо
Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо
Киев принимает преступные решения, мобилизуя украинских граждан и отправляя их неподготовленными на верную смерть. Об этом заявил военнопленный ВСУ Сергей... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T18:23
2022-09-20T18:23
2022-09-20T18:23
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Киев принимает преступные решения, мобилизуя украинских граждан и отправляя их неподготовленными на верную смерть. Об этом заявил военнопленный ВСУ Сергей Антанюк, его рассказ опубликовало Минобороны РФ.По словам военнопленного, вместе с другими мобилизованными он был направлен украинским командованием в Бахмут (Артемовск - город а Донбассе - ред.). До этого на тренировке выпустил 15 патронов и почистил оружие. "Бросили на мясо. 100 с чем-то человек вывели – 40 завели. Братская могила", – сказал Антанюк.Из тех, с кем шел в бой, в живых остался только он. Спасением оказался плен."К окопу, можно сказать, на брюхе полз. <…> Тут ваши кричат: "Сдавайся! Все будет нормально".По словам Антонюка, российские военные помогли ему и раненому сослуживцу выбраться из зоны обстрела, укрыли в бункере, оказали первую помощь. На допросе не били, предложили еды, дали воды и даже накинули одеяло, чтоб не мерз.По его мнению, правительство Украины и командование украинской армии должны предстать перед судом.Ранее сообщалось, почему украинские военные отказываются от обмена и остаются в России.
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всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо
Военнопленный ВСУ назвал преступными приказы Киева, посылающего солдат на верную смерть
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Киев принимает преступные решения, мобилизуя украинских граждан и отправляя их неподготовленными на верную смерть. Об этом заявил военнопленный ВСУ Сергей Антанюк, его рассказ опубликовало Минобороны РФ.
По словам военнопленного, вместе с другими мобилизованными он был направлен украинским командованием в Бахмут (Артемовск - город а Донбассе - ред.). До этого на тренировке выпустил 15 патронов и почистил оружие.
"Бросили на мясо. 100 с чем-то человек вывели – 40 завели. Братская могила", – сказал Антанюк.
Из тех, с кем шел в бой, в живых остался только он. Спасением оказался плен.
"К окопу, можно сказать, на брюхе полз. <…> Тут ваши кричат: "Сдавайся! Все будет нормально".
По словам Антонюка, российские военные помогли ему и раненому сослуживцу выбраться из зоны обстрела, укрыли в бункере, оказали первую помощь. На допросе не били, предложили еды, дали воды и даже накинули одеяло, чтоб не мерз.
"Не добили. Горло не перерезали. Не расстреляли. Помогали с раненым. Да, Макс умер, там раны не совместимые с жизнью, но помогали как могли. Я не представлял, что такое может быть. А нам что говорили? Раненых добивают, над пленными издеваются, убивают, мучают... Все по-другому", – сказал Антонюк, подчеркнув, что хочет "добиться того, чтобы все знали правду".
По его мнению, правительство Украины и командование украинской армии должны предстать перед судом.