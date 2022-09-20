https://crimea.ria.ru/20220920/voennoplennyy-vsu-soldaty-dlya-kieva--pushechnoe-myaso--1124565277.html

Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо

Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Военнопленный ВСУ: солдаты для Киева – пушечное мясо

Киев принимает преступные решения, мобилизуя украинских граждан и отправляя их неподготовленными на верную смерть. Об этом заявил военнопленный ВСУ Сергей... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T18:23

2022-09-20T18:23

2022-09-20T18:23

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/10/1122965698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5476daab584207e4d19e76728044cc1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Киев принимает преступные решения, мобилизуя украинских граждан и отправляя их неподготовленными на верную смерть. Об этом заявил военнопленный ВСУ Сергей Антанюк, его рассказ опубликовало Минобороны РФ.По словам военнопленного, вместе с другими мобилизованными он был направлен украинским командованием в Бахмут (Артемовск - город а Донбассе - ред.). До этого на тренировке выпустил 15 патронов и почистил оружие. "Бросили на мясо. 100 с чем-то человек вывели – 40 завели. Братская могила", – сказал Антанюк.Из тех, с кем шел в бой, в живых остался только он. Спасением оказался плен."К окопу, можно сказать, на брюхе полз. <…> Тут ваши кричат: "Сдавайся! Все будет нормально".По словам Антонюка, российские военные помогли ему и раненому сослуживцу выбраться из зоны обстрела, укрыли в бункере, оказали первую помощь. На допросе не били, предложили еды, дали воды и даже накинули одеяло, чтоб не мерз.По его мнению, правительство Украины и командование украинской армии должны предстать перед судом.Ранее сообщалось, почему украинские военные отказываются от обмена и остаются в России.

https://crimea.ria.ru/20220621/kiev-provodit-prinuditelnuyu-mobilizatsiyu-otkaznikov-vse-bolshe---mo-1123607053.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине