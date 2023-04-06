https://crimea.ria.ru/20230406/nad-belgorodskoy-oblastyu-sbit-bespilotnik-1128019505.html

Над Белгородской областью сбит беспилотник

Над Белгородской областью сбит беспилотник - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Над Белгородской областью сбит беспилотник

В Белгородской области в четверг российские военные сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T16:34

2023-04-06T16:34

2023-04-06T16:35

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Белгородской области в четверг российские военные сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Валуйском городском округе системой ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале.По информации губернатора, "остатки" БПЛА упали в поле, не причинив вреда инфраструктуре и местным жителям.В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, эксперты обследуют территорию.В последнее время приграничные регионы России ежедневно подвергаются атакам со стороны Украины. Накануне ВСУ обстреляли село в Белгородской области. Жителей Новой Таволжанки Шебекинского округа пришлось вывозить из-под огня на бронемашинах.4 апреля украинские боевики нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Никто из местных жителей не пострадал.Утром 3 апреля под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области. Прилеты обесточили сразу несколько сел, обошлось без пострадавших. Вечером того же дня губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Более того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской областиСбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную системуХроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230406/ukrainskaya-drg-popytalas-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-1128013075.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (дрон), новости, россия, общество, пво, армия и флот, безопасность