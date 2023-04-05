https://crimea.ria.ru/20230405/obstrel-vsu-belgorodskoy-oblasti-zhiteley-sela-evakuirovali-1127990345.html

Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали

Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали

ВСУ обстреляли из минометов село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T12:39

2023-04-05T12:39

2023-04-05T12:39

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1127990225_0:228:1280:948_1920x0_80_0_0_e737b5734c7e0c01a17e5f8e59e19e78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из минометов село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, осколками повредило три частных дома, в которых выбиты окна, посечены фасады и крыши, а также три автомобиля. Сейчас оперативные службы проводят подворовой обход территории.Накануне украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Обошлось без пострадавших.Утром 3 апреля под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской областиСбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную системуХроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ

белгородская область

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия