Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали
Гладков: ВСУ обстреляли село в Белгородской области - жителей вывезли на броневиках
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из минометов село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние", - написал Гладков в своем Telegram- канале.
По его информации, осколками повредило три частных дома, в которых выбиты окна, посечены фасады и крыши, а также три автомобиля. Сейчас оперативные службы проводят подворовой обход территории.
Накануне украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Обошлось без пострадавших.
Утром 3 апреля под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.
В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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