Рейтинг@Mail.ru
Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230405/obstrel-vsu-belgorodskoy-oblasti-zhiteley-sela-evakuirovali-1127990345.html
Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали
Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали
ВСУ обстреляли из минометов село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T12:39
2023-04-05T12:39
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1127990225_0:228:1280:948_1920x0_80_0_0_e737b5734c7e0c01a17e5f8e59e19e78.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из минометов село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, осколками повредило три частных дома, в которых выбиты окна, посечены фасады и крыши, а также три автомобиля. Сейчас оперативные службы проводят подворовой обход территории.Накануне украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Обошлось без пострадавших.Утром 3 апреля под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской областиСбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную системуХроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ
белгородская область
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/05/1127990225_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e19c9e8d04dd168628ed507d0b871be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, происшествия
Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали

Гладков: ВСУ обстреляли село в Белгородской области - жителей вывезли на броневиках

12:39 05.04.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области
Последствия обстрела ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из минометов село Новая Таволжанка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние", - написал Гладков в своем Telegram- канале.
По его информации, осколками повредило три частных дома, в которых выбиты окна, посечены фасады и крыши, а также три автомобиля. Сейчас оперативные службы проводят подворовой обход территории.
Накануне украинские боевики в очередной раз нанесли удары по приграничным населенным пунктам Брянской и Белгородской области России. Обошлось без пострадавших.
Утром 3 апреля под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что под очередной обстрел ВСУ попал поселок Первомайский Шебекинского района.
В приграничных регионах России введен "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Беспилотники ВСУ атаковали военкомат и здание УМВД в Брянской области
Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему
Хроника СВО: как продвигаются российские военные и какие потери несет ВСУ
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на Брянскую область – есть раненый
14:26В России полностью запретят продажу вейпов несовершеннолетним
14:06В Крыму замглавы села заставляла подчиненных делиться премиями
13:37В Госдуме жестко ответили Подоляку на обещание "вернуть" Крым Украине
13:32Утерянную в Крыму фронтовую награду вручили семье солдата
12:51"Два дня на выход и зачистим все русское": новые заявления Киева о Крыме
12:39Обстрел ВСУ Белгородской области: жителей села эвакуировали
12:22Почти сотня случаев в сутки: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
12:01Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших
11:52Москва потребовала освободить настоятеля Киево-Печерской лавры
11:44"Цифровые офисы" РНКБ в Крыму посетили 25 тысяч человек
11:19Автобус с пассажирами опрокинулся под Ростовом – есть пострадавшие
11:02Требовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
10:35Крыму угрожают подтопления
10:03Как работает Керченская переправа 5 апреля
10:00Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
09:29В Евпатории громко - работают силовики
09:13ЧП на шлюзе Краснодарского водохранилища: подтоплены 60 участков
08:49Экзамены по каким предметам выбирают крымские выпускники
08:26В Крыму изобрели фитопрепарат, убивающий раковые клетки
Лента новостейМолния