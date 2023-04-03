Под обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированы
Гладков: под обстрел ВСУ попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированы
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРезультат обстрела ВСУ села в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Под обстрел со стороны ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет. Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Еще один снаряд попал на территорию предприятия, людей организованно вывезли в безопасное место", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате прилетов нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Энергетики приступят к ремонту, как только закончится обстрел и будет обеспечена безопасность проведения работ, добавил Гладков.
Ранее украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, в результате чего пострадали семь человек, в том числе дети. Все раненые - члены нескольких семей, которые в момент атаки занимались уборкой на местном кладбище. Предварительно, одна женщина получила тяжелые ранения, остальные – травмы легкой и средней тяжести. Пострадавшим помогают медики.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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