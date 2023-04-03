https://crimea.ria.ru/20230403/pod-obstrel-popalo-predpriyatie-v-belgorodskoy-oblasti--lyudi-evakuirovany-1127944958.html

Под обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированы

Под обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированы - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Под обстрел попало предприятие в Белгородской области – люди эвакуированы

Под обстрел со стороны ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, пострадавших нет. Об этом... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T13:57

2023-04-03T13:57

2023-04-03T13:57

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

сво

россия

новости

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Под обстрел со стороны ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В результате прилетов нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Энергетики приступят к ремонту, как только закончится обстрел и будет обеспечена безопасность проведения работ, добавил Гладков.Ранее украинские войска обстреляли село Николаево-Дарьино Курской области, в результате чего пострадали семь человек, в том числе дети. Все раненые - члены нескольких семей, которые в момент атаки занимались уборкой на местном кладбище. Предварительно, одна женщина получила тяжелые ранения, остальные – травмы легкой и средней тяжести. Пострадавшим помогают медики.ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиБольше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской областиВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), сво, россия, новости, вячеслав гладков