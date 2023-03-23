https://crimea.ria.ru/20230323/vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti-narusheno-gazosnabzhenie-1127727924.html

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение - РИА Новости Крым, 23.03.2023

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области. Под удар боевиков сегодня попал Волоконовский... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T15:42

2023-03-23T15:42

2023-03-23T15:42

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгород

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Белгородской области. Под удар боевиков сегодня попал Волоконовский район, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.При этом снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. Также в селе нарушено газоснабжение.На место выехал глава района Сергей Бикетов. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия обстрела.Ранее обстрелами ВСУ в селе было разрушено нежилое здание, а также повреждены линии газоснабжения и электроснабжения. В октябре после обстрела Волжанки были частично разрушены пять частных домовладениях, осколками повреждены два легковых автомобиля.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены домаВ Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные зданияНовый прилет: в Белгородской области повреждена школа и молельный дом

https://crimea.ria.ru/20230323/udar-vsu-po-bryanskoy-oblasti-ranen-odin-chelovek-1127727627.html

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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгород, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина, новости