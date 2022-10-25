https://crimea.ria.ru/20221025/belgorodskaya-oblast-snova-pod-obstrelom-vsu-1125079967.html
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
В Белгородской области обстреляны частные дома и пограничные пункты в трех округах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T16:34
2022-10-25T16:34
2022-10-25T16:34
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области обстреляны частные дома и пограничные пункты в трех округах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях. ... Также зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.Ранее власти Белгородской области приняли решение отселить часть жителей Шебекино из потенциально опасных районов города из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20221022/rebenok-pogib-posle-obstrela-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1125041123.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ ударили по жилым домам и погранпунктам