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Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
В Белгородской области обстреляны частные дома и пограничные пункты в трех округах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T16:34
2022-10-25T16:34
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области обстреляны частные дома и пограничные пункты в трех округах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях. ... Также зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах", – написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.Ранее власти Белгородской области приняли решение отселить часть жителей Шебекино из потенциально опасных районов города из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20221022/rebenok-pogib-posle-obstrela-shebekino-v-belgorodskoy-oblasti-1125041123.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ ударили по жилым домам и погранпунктам

16:34 25.10.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области обстреляны частные дома и пограничные пункты в трех округах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в пяти частных домовладениях. ... Также зафиксированы прилеты в пограничные пункты перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
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Ребенок погиб после обстрела Шебекино в Белгородской области
Он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет. На месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее власти Белгородской области приняли решение отселить часть жителей Шебекино из потенциально опасных районов города из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
 
Белгородская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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