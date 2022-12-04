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ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России
ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России - РИА Новости Крым, 04.12.2022
ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России
Приграничные с Украиной села Курской и Белгородской области в воскресенье снова подверглись обстрелам со стороны ВСУ. О последствиях сообщили губернаторы. РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T14:08
2022-12-04T14:08
белгородская область
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Приграничные с Украиной села Курской и Белгородской области в воскресенье снова подверглись обстрелам со стороны ВСУ. О последствиях сообщили губернаторы.В Курской области ВСУ нанесли не менее 15 ударов по селу Гуево Суджанского района, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате массированного обстрела жертв и разрушений нет.В Белгородской области обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Как написал губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет."Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", - уточнил он.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221201/nad-belgorodom-i-rayonom-srabotalo-pvo-obstrelyany-sela-1125638979.html
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РИА Новости Крым
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белгородская область, курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ снова бьют по приграничным с Украиной областям России

ВСУ в воскресенье обстреляли Курскую и Белгородскую области, жертв нет

14:08 04.12.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела села в Белгородской области
Последствия обстрела села в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Приграничные с Украиной села Курской и Белгородской области в воскресенье снова подверглись обстрелам со стороны ВСУ. О последствиях сообщили губернаторы.
В Курской области ВСУ нанесли не менее 15 ударов по селу Гуево Суджанского района, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате массированного обстрела жертв и разрушений нет.
"Однако на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Просим сохранять спокойствие: это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям", - указал Старовойт.
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В Белгородской области обстреляно село Тишанка Волоконовского района. Как написал губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет.
"Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", - уточнил он.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьКурская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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