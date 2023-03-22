https://crimea.ria.ru/20230322/vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti-pogib-storozh-razrusheny-doma-1127697286.html

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены дома

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены дома - РИА Новости Крым, 22.03.2023

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: погиб сторож, разрушены дома

Вооруженные формирования Украины обстреляли село Борисовка в Белгородской области. В результате один человек погиб, повреждены гражданские объекты и жилые дома, РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T13:34

2023-03-22T13:34

2023-03-22T13:34

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

сво

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины обстреляли село Борисовка в Белгородской области. В результате один человек погиб, повреждены гражданские объекты и жилые дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего.Также осколками украинских снарядов повреждены три частных домовладения. В них выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, на территории села повреждено электро- и газоснабжение.На место происшествия прибыл глава района Сергей Бикетов. Сотрудники аварийных и оперативных служб уже приступили к устранению последствий обстрела.Населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Так, в ночь на 16 марта над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Осколки сбитых ракет повредили фасады жилых домов и административных зданий. Как сообщил тогда Гладков, всего за четыре дня от украинских обстрелов пострадали порядка 60 домов и 31 автомобиль. Также повреждения получили социальные объекты и предприятия: школа, молельный дом и предприятия Шебекинского городского округа.В граничащих с Украиной областях действует желтый уровень террористической опасности. Часть сельских жителей временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской областиУкраинский дрон атаковал нефтеперекачивающую станцию в Брянской областиУкраинская артиллерия обстреляла Алешки Херсонской области – что известно

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