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Новый прилет: в Белгородской области повреждена школа и молельный дом - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Новый прилет: в Белгородской области повреждена школа и молельный дом
Новый прилет: в Белгородской области повреждена школа и молельный дом - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Новый прилет: в Белгородской области повреждена школа и молельный дом
Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам Белгородской области. При четвертом за день обстреле повреждены жилые... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T17:09
2023-03-15T17:09
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам Белгородской области. При четвертом за день обстреле повреждены жилые дома и предприятия Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", – написал в своем Telegram-канале Гладков.При этом осколками снарядов сильно повреждены здания школы и молельного дома в поселке Красное. В одном из многоквартирных домов выбиты окна, посечены фасады и кровля.Кроме того, прилеты зафиксированы на территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке. Один из корпусов получил сильные повреждения.На места происшествий выехали оперативные службы и глава округа Владимир Жданов. Продолжается подворовой обход территорий.Шебекино под обстреломВ ночь на 15 марта украинские боевики совершили ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты. В результате были повреждены одиннадцать частных домов, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Обошлось без жертв, однако легкое ранение осколками стекла получила девушка.Позже Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино. Снаряды повредили несколько частных домов, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Кроме того, на территории подстанции произошло возгорание травы.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненая в Белгороде женщина находится в реанимацииНа Белгород упали три беспилотника - что известноНовые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены дома
https://crimea.ria.ru/20230315/belgorodskaya-oblast-vtoroy-raz-za-sutki-pod-obstrelom-vsu--chto-izvestno-1127555066.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, новости
Новый прилет: в Белгородской области повреждена школа и молельный дом

Губернатор Гладков: ВСУ в четвертый раз за сутки обстреляли Белгородскую область

17:09 15.03.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по мирным населенным пунктам Белгородской области. При четвертом за день обстреле повреждены жилые дома и предприятия Шебекинского городского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ. Пострадавших нет", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
При этом осколками снарядов сильно повреждены здания школы и молельного дома в поселке Красное. В одном из многоквартирных домов выбиты окна, посечены фасады и кровля.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела Белгородской области
Кроме того, прилеты зафиксированы на территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке. Один из корпусов получил сильные повреждения.
На места происшествий выехали оперативные службы и глава округа Владимир Жданов. Продолжается подворовой обход территорий.

Шебекино под обстрелом

В ночь на 15 марта украинские боевики совершили ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты. В результате были повреждены одиннадцать частных домов, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Обошлось без жертв, однако легкое ранение осколками стекла получила девушка.
Позже Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино. Снаряды повредили несколько частных домов, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Кроме того, на территории подстанции произошло возгорание травы.
Последствия обстрела города Шебекино в Белгородской области
13:55
Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно
ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияНовости
 
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