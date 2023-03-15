https://crimea.ria.ru/20230315/novye-udary-vsu-po-belgorodu--devushku-poseklo-oskolkami-1127548096.html

Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками

Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками

В ночь на 15 марта украинские боевики совершили очередную ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты. Как сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T10:12

2023-03-15T10:12

2023-03-15T10:12

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

новости

общество

россия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В ночь на 15 марта украинские боевики совершили очередную ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, есть разрушения и пострадавшие.Новый удар ВСУ по мирным людямПо данным главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, есть повреждения жилых домов, построек и автомобилей в селах Тавровское и Стрелецкое. Осмотр территорий и обход домовладений продолжается.Последствия атакПо словам Гладкова, на месте работают представители местной власти. Восстановительные работы начнут уже со среды, 15 марта. Также губернатор сообщил о состоянии пострадавшей ранее от обстрела ВСУ жительнице региона."Женщина, которая получила тяжелое ранение несколько дней назад, сегодня доставлена в больницу города Москвы. Я уверен, что ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь. А мы, конечно, ждем ее поправившейся дома", - написал глава региона.13 марта над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. В результате инцидента пострадала женщина, первоначально сообщалось, что она получила сотрясение головного мозга. При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненая в Белгороде женщина находится в реанимацииВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газаВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения

https://crimea.ria.ru/20230306/boeviki-vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti-1127376677.html

белгород

белгородская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, общество, россия, всу (вооруженные силы украины)