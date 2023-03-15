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Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками
Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками
В ночь на 15 марта украинские боевики совершили очередную ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты. Как сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T10:12
2023-03-15T10:12
обстрелы белгородской области
белгород
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
новости
общество
россия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В ночь на 15 марта украинские боевики совершили очередную ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, есть разрушения и пострадавшие.Новый удар ВСУ по мирным людямПо данным главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, есть повреждения жилых домов, построек и автомобилей в селах Тавровское и Стрелецкое. Осмотр территорий и обход домовладений продолжается.Последствия атакПо словам Гладкова, на месте работают представители местной власти. Восстановительные работы начнут уже со среды, 15 марта. Также губернатор сообщил о состоянии пострадавшей ранее от обстрела ВСУ жительнице региона."Женщина, которая получила тяжелое ранение несколько дней назад, сегодня доставлена в больницу города Москвы. Я уверен, что ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь. А мы, конечно, ждем ее поправившейся дома", - написал глава региона.13 марта над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. В результате инцидента пострадала женщина, первоначально сообщалось, что она получила сотрясение головного мозга. При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму.ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Раненая в Белгороде женщина находится в реанимацииВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газаВСУ нанесли удары по приграничью России: погибла женщина, есть разрушения
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обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, новости, общество, россия, всу (вооруженные силы украины)
Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками

Губернатор Гладков: при ночной атаке ВСУ на Белгород ранена девушка и повреждены дома

10:12 15.03.2023
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. В ночь на 15 марта украинские боевики совершили очередную ракетную атаку на Белгород и прилегающие населенные пункты. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, есть разрушения и пострадавшие.

Новый удар ВСУ по мирным людям

"Ночью сработало ПВО. Над Белгородом и Белгородским районом обломки упали на жилые дома. Итоги: одиннадцать частных домов повреждены, четыре квартиры и четыре легковых автомобиля. Слава богу, без жертв. Есть легкое ранение у девушки, ее посекло осколками стекла. От госпитализации она отказалась. Жизни ее ничего не угрожает", - сообщил Гладков на своей странице "ВКонтакте".
По данным главы администрации Белгородского района Владимира Перцева, есть повреждения жилых домов, построек и автомобилей в селах Тавровское и Стрелецкое. Осмотр территорий и обход домовладений продолжается.
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Последствия атак

По словам Гладкова, на месте работают представители местной власти. Восстановительные работы начнут уже со среды, 15 марта. Также губернатор сообщил о состоянии пострадавшей ранее от обстрела ВСУ жительнице региона.
"Женщина, которая получила тяжелое ранение несколько дней назад, сегодня доставлена в больницу города Москвы. Я уверен, что ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь. А мы, конечно, ждем ее поправившейся дома", - написал глава региона.
13 марта над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты. В результате инцидента пострадала женщина, первоначально сообщалось, что она получила сотрясение головного мозга. При поступлении в больницу у пострадавшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. В приграничных регионах РФ действует желтый уровень террористической опасности. Часть жителей, находящихся возле границы с Украиной сел, временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковНовостиОбществоРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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