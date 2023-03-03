https://crimea.ria.ru/20230303/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-povrezhdeny-10-domov-net-sveta-i-gaza-1127339161.html
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа - РИА Новости Крым, 03.03.2023
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа
ВСУ обстреляли села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T20:38
2023-03-03T20:38
2023-03-03T20:38
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
вячеслав гладков
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Волоконовском и Белгородском районах Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также под обстрел попало село Устинка. Здесь повреждены два частных домовладения, автомобиль и линии газоснабжения. Подворовой обход территории продолжается.Ранее в Белгороде упали три беспилотника. В результате инцидентов пострадавших нет. Обломками повреждены дома и автомобили. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.В приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые атаки ВСУ по приграничным регионам России: разрушены домаЖенщина погибла при обстреле Белгородской областиРакетный удар по Брянской области – российская ПВО отбила атаку
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, общество
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа
В Белгородской области из-за украинского обстрела сел повреждены дома, ЛЭП и газопровод