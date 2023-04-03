https://crimea.ria.ru/20230403/belgorodskaya-oblast-snova-pod-obstrelom-vsu-1127954042.html

Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

В понедельник вечером под очередной обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T18:40

2023-04-03T18:40

2023-04-03T18:40

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

белгородская область

обстрелы белгородской области

сво

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В понедельник вечером под очередной обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по его информации, повреждена линия электропередачи. В настоящее время аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.Утром под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах.ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиБольше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской областиВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение

белгородская область

россия

украина

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вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, сво, россия, украина