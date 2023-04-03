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Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
В понедельник вечером под очередной обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T18:40
2023-04-03T18:40
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
белгородская область
обстрелы белгородской области
сво
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В понедельник вечером под очередной обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по его информации, повреждена линия электропередачи. В настоящее время аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.Утром под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах.ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиБольше 10 прилетов: ВСУ бьют по Курской областиВСУ обстреляли село в Белгородской области: нарушено газоснабжение
белгородская область
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Новости
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4.7
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вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), белгородская область, обстрелы белгородской области, сво, россия, украина
Белгородская область снова под обстрелом ВСУ

Гладков: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

18:40 03.04.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. В понедельник вечером под очередной обстрел ВСУ попал поселок в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Еще один населенный пункт в Шебекинском округе попал под обстрел ВСУ. В поселке Первомайском пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечены фасады и заборы в четырех частных домовладениях", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его информации, повреждена линия электропередачи. В настоящее время аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела.
Утром под обстрел ВСУ попало предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области, сотрудников вывезли в безопасное место, никто не пострадал. В результате прилетов было нарушено электроснабжение в нескольких населенных пунктах.
ВСУ регулярно наносят удары по мирным приграничным населенным пунктам России. В приграничных регионах страны действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Вячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиСВОРоссияУкраина
 
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