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Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему - РИА Новости Крым, 03.04.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230403/sbivat-drony-avtomaticheski-v-rossii-razrabotali-unikalnuyu-sistemu-1127955121.html
Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему
Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему
В России разработали систему подавления дронов, способную работать без вмешательства человека. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал военный... РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T21:29
2023-04-03T21:29
эксклюзивы риа новости крым
вооруженные силы россии
армия и флот
наука и технологии
сво
беспилотник (дрон)
россия
новости
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В России разработали систему подавления дронов, способную работать без вмешательства человека. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал военный волонтер, политолог и публицист Алексей Живов.FPV дроны – это беспилотники со встроенным модулем, позволяющим управлять им со смартфона. Система подавления находит в зоне действия любой гражданский или военный дрон и глушит частоту, на которой БПЛА "общается" с пультом управления. После этого он либо сразу падает, либо после истощения заряда батареи."Я как человек, который регулярно бывает на переднем краю, хочу сказать, что если вот такими приборами будет насыщена линия фронта, то мы снимем 80% проблем, связанных с работой беспилотников противника, их барражирующих боеприпасов и прочих средств", - заметил волонтер.Экспериментальные образцы таких систем уже проходят последние испытания. Преимущество этой машины, по словам Живова, в том, что она может обнаруживать и быстро подавлять БПЛА автоматически, в то время как человеку для принятия таких решений необходимо время."Пока разработчики соблюдают определенный режим секретности, просто люди должны знать, что российская инженерная мысль активно работает и создает приборы не хуже, чем американские специалисты поставляют ВСУ, - продолжил Живов. - Что-то из этого уже могут доставлять волонтеры, что-то попадет в гособоронзаказ Минобороны. Просто там определенные процедуры, которые надо соблюсти".По словам волонтера, сейчас Минобороны активно работает над тем, чтобы сократить бюрократические процедуры для отдельных видов вооружения. Он надеется, что очень скоро подобные приборы начнут попадать в армию через гособоронзаказы.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, полковнику Росгвардии предъявлено обвинение за поставку плохих комплексов защиты от БПЛА сооружений Крымского моста. По версии обвинения, действиями подсудимого был нанесен ущерб в размере 395 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с дрона атаковали село в Курской областиНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозНовые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность
https://crimea.ria.ru/20230328/silovikam-v-rossii-khotyat-dat-pravo-unichtozhat-bespilotniki-vsekh-vidov-1127811456.html
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Ирина Камышева
Ирина Камышева
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
вооруженные силы россии, армия и флот, наука и технологии, сво, беспилотник (дрон), россия, новости
Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему

Новая разработка для автоматического уничтожения дронов скоро попадет в российские войска

21:29 03.04.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили о сбитом в Докучаевске украинском беспилотнике
В ДНР сообщили о сбитом в Докучаевске украинском беспилотнике - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Ирина Камышева
корреспондент
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В России разработали систему подавления дронов, способную работать без вмешательства человека. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал военный волонтер, политолог и публицист Алексей Живов.

"Это система антенн и аппаратно-вычислительный комплекс, который может обнаруживать и подавлять дроны противника в широком диапазоне частот. В чем преимущество именно этой машины, которую мы сегодня испытываем? В том, что она все делает сама. Оператор ей не нужен, машина сама на дистанции от километра до трех обнаруживает беспилотный аппарат, будь то гражданский или военный дрон, самоделка или FPV, и подавляет его", - рассказал Живов.

FPV дроны – это беспилотники со встроенным модулем, позволяющим управлять им со смартфона. Система подавления находит в зоне действия любой гражданский или военный дрон и глушит частоту, на которой БПЛА "общается" с пультом управления. После этого он либо сразу падает, либо после истощения заряда батареи.
"Я как человек, который регулярно бывает на переднем краю, хочу сказать, что если вот такими приборами будет насыщена линия фронта, то мы снимем 80% проблем, связанных с работой беспилотников противника, их барражирующих боеприпасов и прочих средств", - заметил волонтер.
Экспериментальные образцы таких систем уже проходят последние испытания. Преимущество этой машины, по словам Живова, в том, что она может обнаруживать и быстро подавлять БПЛА автоматически, в то время как человеку для принятия таких решений необходимо время.
"Пока разработчики соблюдают определенный режим секретности, просто люди должны знать, что российская инженерная мысль активно работает и создает приборы не хуже, чем американские специалисты поставляют ВСУ, - продолжил Живов. - Что-то из этого уже могут доставлять волонтеры, что-то попадет в гособоронзаказ Минобороны. Просто там определенные процедуры, которые надо соблюсти".
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По словам волонтера, сейчас Минобороны активно работает над тем, чтобы сократить бюрократические процедуры для отдельных видов вооружения. Он надеется, что очень скоро подобные приборы начнут попадать в армию через гособоронзаказы.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, полковнику Росгвардии предъявлено обвинение за поставку плохих комплексов защиты от БПЛА сооружений Крымского моста. По версии обвинения, действиями подсудимого был нанесен ущерб в размере 395 миллионов рублей.
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