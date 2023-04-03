https://crimea.ria.ru/20230403/sbivat-drony-avtomaticheski-v-rossii-razrabotali-unikalnuyu-sistemu-1127955121.html

Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему

Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Сбивать дроны автоматически: в России разработали уникальную систему

В России разработали систему подавления дронов, способную работать без вмешательства человека. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал военный... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T21:29

2023-04-03T21:29

2023-04-03T21:29

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В России разработали систему подавления дронов, способную работать без вмешательства человека. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал военный волонтер, политолог и публицист Алексей Живов.FPV дроны – это беспилотники со встроенным модулем, позволяющим управлять им со смартфона. Система подавления находит в зоне действия любой гражданский или военный дрон и глушит частоту, на которой БПЛА "общается" с пультом управления. После этого он либо сразу падает, либо после истощения заряда батареи."Я как человек, который регулярно бывает на переднем краю, хочу сказать, что если вот такими приборами будет насыщена линия фронта, то мы снимем 80% проблем, связанных с работой беспилотников противника, их барражирующих боеприпасов и прочих средств", - заметил волонтер.Экспериментальные образцы таких систем уже проходят последние испытания. Преимущество этой машины, по словам Живова, в том, что она может обнаруживать и быстро подавлять БПЛА автоматически, в то время как человеку для принятия таких решений необходимо время."Пока разработчики соблюдают определенный режим секретности, просто люди должны знать, что российская инженерная мысль активно работает и создает приборы не хуже, чем американские специалисты поставляют ВСУ, - продолжил Живов. - Что-то из этого уже могут доставлять волонтеры, что-то попадет в гособоронзаказ Минобороны. Просто там определенные процедуры, которые надо соблюсти".По словам волонтера, сейчас Минобороны активно работает над тем, чтобы сократить бюрократические процедуры для отдельных видов вооружения. Он надеется, что очень скоро подобные приборы начнут попадать в армию через гособоронзаказы.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, полковнику Росгвардии предъявлено обвинение за поставку плохих комплексов защиты от БПЛА сооружений Крымского моста. По версии обвинения, действиями подсудимого был нанесен ущерб в размере 395 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ с дрона атаковали село в Курской областиНаступление ВСУ и "прорыв к Крыму": эксперт оценил реалистичность угрозНовые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность

https://crimea.ria.ru/20230328/silovikam-v-rossii-khotyat-dat-pravo-unichtozhat-bespilotniki-vsekh-vidov-1127811456.html

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2023

Ирина Камышева

Ирина Камышева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева

вооруженные силы россии, армия и флот, наука и технологии, сво, беспилотник (дрон), россия, новости