https://crimea.ria.ru/20230403/novye-boepripasy-dlya-ukrainskikh-boevykh-dronov--ekspert-otsenil-opasnost-1127934647.html

Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность

Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность

Новые боеприпасы ОБП-23.1 для украинских боевых беспилотников не являются чем-то принципиально новым и не станут большой проблемой для Вооруженных сил России... РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T08:47

2023-04-03T08:47

2023-04-03T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новые боеприпасы ОБП-23.1 для украинских боевых беспилотников не являются чем-то принципиально новым и не станут большой проблемой для Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости Крым рассказал военный эксперт, доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, оценивая информацию о запуске в производство новых снарядов для украинских боевых доронов.Ранее киевский оборонный завод "Маяк" сообщил о запуске производства боеприпасов к беспилотному авиационному комплексу осколочного действия ОБП-23.1 с гарантированной зоной поражения до 11 метров.По словам Сивкова, это вооружение не несет никаких дополнительных рисков для армии России."Это обычный боеприпас. Для примера граната Ф-1 имеет радиус поражения осколками до 200 метров. Поэтому они пытаются дотянуться подальше, но в данном случае эти ОБП-23.1 ничего особенного из себя не представляют", – пояснил военный эксперт.Ранее Сивков оценил опасность "умных" управляемых снарядов GLSDB: они не представляют большой проблемы для российской системы ПВО. Управление этими снарядами очень простое, осуществляется по GPS. При этом GLSDB способна нацеливаться только на неподвижные цели, по движущимся она не стреляет. Кроме того, ВС РФ обладает системами, блокирующими работу GPS, поэтому такие ракеты просто будут падать "в никуда". Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска впервые сбили "умный" управляемый снаряд GLSDBСША могут поставить Киеву оружие для ударов по Крыму – как ответит РоссияСША отправили на Украину шестьдесят боевых машин пехоты Bradley

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оружие, украина, мнения, контрнаступление всу, всу (вооруженные силы украины), новости, константин сивков, беспилотник (дрон)